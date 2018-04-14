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    Ressam Gencay Kasapçı’nın tabloları çalındı

    Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)
    14.04.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    MERSİN'de geçen yıl yaşamını yitiren ressam ve heykeltıraş Gencay Kasapçı'nın 3 tablosunun çalındığı ileri sürüldü.

    Sanatçı Gencay Kasapçı'nın eserleri geçen Mart ayında 'Onur Sanatçısı' seçildiği ArtAnkara 4’üncü Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenmek üzere Mersin'deki evinden kızı Yasemin Devrimci tarafından götürüldü. Devrimci, dün eserlerini fuar alanında açarken birbirinden değerli 3 tablonun yerinde olmadığını fark edip polise başvurdu. Eserlerin fotoğraflarını da polise teslim eden Yasemin Devrimci, yaşananlar karşısında şaşkın olduğunu söyledi.

    İzmir'de yaşayan Devrimci, olayı önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu.

    Yasemin Devrimci, açıklamasında, şöyle dedi:
    "Ülkemizde Zero sanat akımının ilk ve tek temsilcisi olan, ünlü sanatçı Gençay Kasapçı'nın 'Onur Sanatçısı' seçildiği ArtAnkara Sanat Fuarı’ndaki standında sergilenmek üzere Ankara'ya Mersin'den getirilen eserleri arasında yer alan 3 resmi, 13 Mart 2018’de kaybolmuştur. Eserlerin kaybolması üzerine hukuksal süreç başlamıştır. Eserlerin fotoğrafları emniyete teslim edilmiştir. Koleksiyonerler, galeriler, özel ve tüzel kişilere, sanat dünyasına önemle duyurulur. Konuyla ilgili bilgileri, görgü tanıklığı olanların ya da resimleri görenlerin, bulanların bilgi vermeleri önemle rica olunur."

    İşte çalınan eserler:

    Ressam Gencay Kasapçı’nın tabloları çalındı Ressam Gencay Kasapçı’nın tabloları çalındı Ressam Gencay Kasapçı’nın tabloları çalındı


     

    Etiketler: ressam , tablo , resim , NoMobil , gündem
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