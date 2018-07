Raylarda sönen hayatlar

BARCELONA’DA OYNAYACAKTI

9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, babası Hakan Sel ile birlikte, tren vagonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Bankacı bir baba ile sigortacı bir annenin tek çocuğu olan Oğuz Arda’nın en büyük hayali ünlü spor kulübü Barcelona’da oynamaktı. Bir yandan okuluna devam eden, bir yandan futbol oynayıp, drama dersleri alan Oğuz Arda, 3 gün önce annesi Mısra Öz ile birlikte Kuşadası’nda tatildeydi. İki yıl önce boşanan çiftin tek çocukları olan Oğuz Arda, bazı hafta sonu tatillerinde Uzunköprü’de yaşayan babasının yanına gidiyordu. Hakan Sel hafta sonu için oğlunu yanına almış, birlikte annesini ziyarete gitmişlerdi. Arda tren yolculuğunu sevdiği için baba Sel bu yolla İstanbul’a dönmeyi tercih etti. Babası küçük Oğuz Arda’nın trenin basamaklarında fotoğraf çektirdi.

OĞLUNU ELBİSELERİNDEN TANIDI

Mısra Öz, önceki akşam kaza haberini alır almaz, İstanbul’dan Çorlu’ya gelip, olay yeri ve hastanelerde oğlunu aramıştı. Oğlunun cesedi kendisine gösterilmeyen acılı anne, cesetler arasında uzaktan gördüğü oğlunu kıyafetlerinden tanımış ancak yakınlarından “İnşallah benzetmişimdir, ne olur dua edin Arda olmasın diye” dua istemişti. Ancak ilerleyen saatlerde oğlunun acı haberini alan genç kadının sürekli uyutulduğu öğrenildi.

ALTI AYLIK KIZIYLA ÖLDÜ

Tekirdağ’da yaşayan Derya Kurtuluş iki çocuğu ve kız kardeşi Emel Duman’la birlikte trendeydi. Kazada Derya Kurtuluş ve kucağındaki 6 aylık kızı Beren Kurtuluş ile kız kardeşi Emel Duman hayatlarını kaybetti. Teyzesi Derya ve yeğeni ile birlikte hayatını kaybeden 14 yaşındaki Bihter Bilgin’in de hayatında ilk kez trene bineceği için çok heyecanlı olduğu belirtildi.

Muhasebeci Yağmur Laçin ve kuzeni Bahar Koçman İstanbul’da yaşıyordu. İki kuzenden öte iki arkadaş gibiydiler. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde oturan ailelerini ziyarete gitmişlerdi. Aileleri iki kuzeni trenin kapısına kadar uğurladı. Ancak bir saat sonra acı haber geldi. İki kuzen 3 numaralı vagonda hayatlarını kaybetmişti. Koçman ve Laçin’in cenazeleri aile üyelerinin yaptığı teşhisin ardından teslim edildi.

İKİ KIZINI DA KAYBETTİ

Çerkezköy’de yaşayan Funda Dikmen yanına kızları Marmara Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Özgenur ve 12 yaşındaki Gülce ile yeğeni Sena Köse’yi de alarak Uzunköprü’deki annesini ziyarete gitti. Anne ve kızları dün evlerine dönüyordu. Funda Dikmen kazada yaralandı, iki kızı ve yeğeni ise hayatını kaybetti.

ANNESİ BÜTÜN GECE ARADI

Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri de 5 yaşındaki Ömer Alperen Can’dı. Annesi Melike Can’la birlikte Uzunköprü’deki yakınlarını ziyarete giden Ömer Alperen Can kazanın ardından kayboldu. Trenden yaralı olarak kurtulan annesi ve anneannesi tüm çabalarına rağmen o kargaşada Ömer Alperen Can’ı bulamadı. Ömer Can’ın hayatını kaybettiği sabaha karşı anlaşıldı.

‘EKREM ÖLÜYORUZ’

Ekrem Tuna eşi Melek Tuna ile birlikte Çerkezköy’e gidiyordu. Uzunköprü’deki baba evini ziyaret edeceklerdi. İnmelerine birkaç durak kalmıştı. Tren o sırada raylardan çıktı. Melek Tuna’nın son sözleri, “Ekrem ölüyoruz” oldu. Melek Tuna tren vagonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Ekrem Tuna o anları, “Takırtı sesleri geldi. Eşim, ‘Ekrem ne oluyor, ölüyoruz’ dedi. Daha sonra vagon 4-5 takla attı. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim” diyerek anlattı.

ANNEANNE-TORUN BİRLİKTE ÖLDÜ

Uzunköprü’de yaşayan Ayşe Başaran ve torunu Mavi Nur trenle İstanbul’a gidiyordu. Çorlu’daki kazadan sonra anneanne-torundan bir süre haber alınamadı. Çorlu’daki özel bir hastaneye cenazelerinin götürüldüğü ortaya çıktı. Ayşe Başaran ve torunu Uzunköprü, Mescit Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Uzunköprü’de toprağa verildi. Ergün Kerpiç Ayşe Başaran’ın Mescit Mahallesi’nden komşusuydu. İki çocuk babası fabrika işçisi, devrilen tren vagonlarının altında kalarak hayatını kaybetti.

BEREN 5 AYLIKTI

Küçükçekmece’deki Sultan Murat Camisi’nin 20 yıllık temizlik işçisi Gani Kartal ve eşi Rubize Kartal, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyaret etmişti. İstanbul’a dönmek için trene bindiler. Birkaç istasyon sonra tren raydan çıkınca, ikisi de vagonların altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Zübeyde Seven trene eşi Selahattin Seven’le birlikte binmişti. Yan yana koltuklarda oturuyorlardı. Zübeyde Seven tren devrildiğinde camdan fırlayarak hayatını kaybetti. Selahattin Seven ise ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Seven’e eşinin vefat ettiği haberi verilmedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Özcan Cesur (47), akrabasının düğünü için Muratlı ilçesine gelmişti. Düğünden sonra Çorlu’ya dönmek için trene binen Cesur tren kazasında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden, 2 çocuk babası Seyfi Erbil ise TCDD 1. Bölge, Çerkezköy’de güvenlik görevlisi olarak trende çalışıyordu.

Kazada Derya Kurtuluş (30), 5 aylık kızı Beren, ablası Emel Duman (36) ve 14 yaşındaki yeğeni Bihter Bilgin de yaşamını yitirdi. Cenaze aracından 5 aylık Beren’in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı.

CENAZESİNİ ÖĞRETMENİ KILDI

Küçükçekmece’deki Sebahattin Zaim Anadolu Lisesi öğrencisi Serhat Şahin (18) son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazını öğretmeni de olan Küçükçekmece İlçe Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz kıldırdı. Kazada sağ kolu kırılan anne Fatma Şahin, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Üniversite sınavına giren Serhat Şahin, tıp okumak istiyordu.

YARALILAR: BASKET TOPU GİBİ ZIPLADI

Kazayı yaşayanlardan 65 yaşındaki Pembe Gülsem, “Bir ses geldi bir anda, sonra bir şeyler oldu ben gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Etrafta çok ölü ve yaralı gördüm. Vagonlardan çıkınca yürümek zorunda kaldık, 200 metre dediler ama 2 kilometre yol yürüdük neredeyse. Ambulanslar gelemedi, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde oldu kaza. Onların gelmesi imkansızdı zaten” dedi. 56 yaşındaki Ceyhan Kahveci ise “Tren bir kere basket topu gibi yere vurup havaya zıpladı. Koltukta oturanlar tavanlara çarptı. Koltuklar yerlerinden söküldü. Tren ayrı ayrı parçalara bölündü” diye konuştu.