Altlarından 'dere' akmış

3 METRELİK YARIK

Tren kazasının olduğu bölgenin sakinleri kazadan birkaç saat önce de aşırı yağmur yağdığını ifade ettiler. Yağışa doyan toprak suyu tutmaz hale gelmiş ve yağış tarlalarda dev yarıklara neden olmuş. Rayların altındaki toprağın kaymasına sebep olan yağmur suları demiryolunun hemen yanındaki ayçiçeği ve buğday tarlasında yaklaşık 1 kilometrelik dev bir yarık oluşturmuş. Yer yer derinliği 3 metreyi, genişliği ise 2 metreyi bulan yarıktan halen su geçişi devam ediyor.

HAVADAKİ TRAVERSLER

Kazanın bulunduğu alandaki menfez yıllar içinde yol düzeltmelerinde uygulanan dolgu malzemelerinden yağışlardan dolayı, rayların yaklaşık 1.5 metre aşağısında kalmış. Aşırı yağıştan toplanan su menfez taşımayınca rayların altından dolgu malzemeyi almış ve traversler havada asılı duruma gelmiş. Aşırı yağışın oluşturduğu tarlalar içindeki derin yarıklardan gelen sel suları menfezin yaklaşık 50 metre ilerisinde yine traverslerin altındaki dolgu malzemeyi boşaltmış.

ESKİ SU YOLUYMUŞ

Sarılar civarında eğilimli tarım arazisinden şiddetli bir şekilde akan sel suyu, tren rayı menfezinin bulunduğu bölgede bir delta oluşturmuş. Demiryolunun yanında bulunan arazinin sahibi Mehmet Gör, sel sularının tarla içinde bir yol oluşturduğunu ve son yağışlarla burada derin bir çatlak yarattığını anlatıp ekliyor: “Burası tarla. Buğday ekiliydi. Eskiden beri burada su yolu vardı. En son yağmurda sel suları yarığın büyümesine neden oldu. Sel tarlada ne varsa sürükleyip götürmüş.”

Rayların altını oyan dere gibi yarık

Yağmurdan dolayı oluşan selin bertaraf edilmesi için tren raylarına uygun menfezlerin yapılması gerektiğini söyleyen TMMOB Makine Mühendisler Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ise menfezin uygun olmadığını söylüyor:

TESPİT YAPAMIYORUZ

“Sel her zaman oluşabilir. Önemli olan selin uygun bir kanalla tren yoluna zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmasıdır. Kazanın meydana geldiği yerdeki tren yolu 2012 yılında tadilat gördü. Ancak menfez günün koşullarına göre tadilat görmemiş, eski hali ile bırakılmış. Ray hattında kullanılan dolgu malzemesinin standartlara uygun olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Kaza mahalli savcılık tarafından yasaklandığı için alana girip tam tespit yapamıyoruz. İzin verildiğinde bölgede inceleme yapıp tespitlerimizi basınla paylaşacağız.”

MENFEZ ALTI KAYDI

GECEDEN kaza yerine giden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, dün sabah Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ARAMA TAMAM

Akdağ, "8 Temmuz 17.20 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması sonucu bir tren kazası meydana geldi. Arama ve kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 2018 saat 06.00 itibariyle tamamlanmıştır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanelere müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın tedavileri de devam etmektedir" dedi.

MAKİNİST O BOŞLUĞU GÖREMEZ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şunları söyledi: “Yılda 1 kez yapılması gereken geometrik kontroller, en son nisan ayında yani yakın bir tarihte yapılmış. Saat 14.20 ile 15.10 arası süreçte metrekareye saatte 32 kilogram yağış düşmüştür. Zeminin suya doygun olması sebebiyle menfezde olağanüstü bir şişkinlik olmuş böyle olunca da tren rayları ve menfez arasındaki malzemeyi götürmesi suretiyle orada bir boşluk oluşturmuş, tren geçerken raylar normal yoldaki gibi gözükmüş. Boşluk oluşmasına rağmen tren makinistleri tarafından gözükme şansı yok. Birinci vagon yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş daha sonra 2., 3., 4., 5. ve 6. vagonlar lokomotifin çekmesi suretiyle menfezi geçmekle birlikte yan yatmışlar. Soruşturma yapılacak ve her şey ortaya çıkacak”

BOŞ MENFEZİN TİTREŞİMİNDEN

UZUNKÖPRÜ yönünden İstanbul’a doğru gelen yolcu treni Çorlu’ya yaklaşık 10 km mesafede Sarılar mevkisinde, derenin üstünden geçerken, boşalan menfezin oluşturduğu titreşimden vagonlar savruluyor. 50 metre ileride tarım arazilerinden gelen sel suları traverslerin altını boşalttığı noktada dray (raydan çıkma) yaparak devriliyor. 6 vagonlu yolcu treninde lokomotif ve hemen arkasındaki ilk vagon raydan çıkmıyor. Ancak diğer 5 vagon raydan çıkarak demiryolu kenarındaki tarım arazisine devriliyor.

İdris Emen - Ömer Erbil

ONARILMAYA BAŞLANDI

Kazanın olduğu bölgede enkaz kaldırma işlemine dün devam edildi. Bölgede iş makinesi ve vinçlerle çalışma yürütüldü. AFAD, jandarma ve Türk Kızılayı ekipleri de çalışmalara destek verdi. Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri ise hasar oluşan raylarda onarım çalışması başlattı. Kazadan dolayı vagonlardan fırlayarak araziye saçılan yolcuların eşyaları da sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı.