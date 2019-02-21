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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.02.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Rapçi Ezhel'e ikinci kez beraat kararı

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Rapçi Ezhel'e ikinci kez beraat kararı

"Ezhel" takma adını kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan ikinci dava kapsamında da beraatine karar verildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İpekçioğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz verilen İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu belirterek, "Yargılama konusu şarkılar, sanat eseri, bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Sonuçta bu bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların, kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Sayın mahkemenin beraat kararı vereceği inancındayız." dedi.

Mahkeme, sanık İpekçioğlu'nun yüklenen suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen araştırma raporu bulunduğu belirtilmişti.
İddianamede, bu raporda, "Ezhel" takma adını kullanan Sercan İpekçioğlu'nun internet üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği, "Şehrimin Tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkılarının, bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı anlatılmıştı.

Sanık İpekçioğlu'ndan alınan kan örneği üzerinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Acil Toksikoloji laboratuvarınca inceleme yapıldığı aktarılan iddianamede, yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, "kanda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden esrar etkin maddesi THC metaboliti, THC-COOH bulunduğunun" bildirildiği de yer almıştı.

İddianamede, bu kapsamda İpekçioğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan Sercan İpekçioğlu, "Müptezel", "İmkansızım", "Şehrimin Tadı" adlı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada da beraat etmişti.

 

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