‘Rakamlar makyajlı’
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, işsizlik, cari açık ve sanayi üretimi gibi krizin derinliğini gösteren ekonomik verilerin ‘makyajlı’ olduğunu savunarak, “Hastalığı tedavi etmek yerine, hastalık göstergelerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar” dedi. Öztrak, seçim ve ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra şunları söyledi:
“Sanayi üretimimiz geçtiğimiz yılın aralık ayında yüzde 10 daralmış. 2018’in son 3 ayında ise daralma yüzde 7 olmuş. Üretimde bu boyutta bir daralmayı son olarak 10 yıl önce küresel kriz zamanında görmüştük. Şimdi küresel kriz falan yok. İşsiz sayısı bir yıl önceye göre 706 bin kişi artarak 4 milyona dayanmış. Bu rakama iş bulmaktan ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler, mevsimlik çalışanları, yetersiz ve eksik çalışanları ilave edersek işsiz sayısı tam 7.5 milyonu buluyor. Ancak şunu da söyleyeyim, bu rakamlar da makyajlı. Yani istikrarlı şekilde gitmesi gereken demografik trendlerle oynanmak suretiyle işsizlik olduğundan daha düşük gösterilmiş. Bu konuyla ilgili olarak TBMM’ye bir araştırma önergesi vereceğiz. Kâh makyajlarla yapıyorlar TÜİK eliyle kâh da dönüyorlar, emir komutayla bu arazları geri çektirmeye çalışıyorlar. Bunlar için önemli olan bir tek şey var; 31 Mart’a kadar zarfı düzgün göstermek. Mazrufla hiç uğraştıkları yok.”
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