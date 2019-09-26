'Rahat uyu, adını yaşatacağız'
Beyoğlu’nda, bıçaklanarak öldürülen İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar için İTÜ Maslak Kampüsü’nde kız kardeşi Melike’nin girişimiyle bir anma töreni düzenlendi.
Törene Halit’in annesi Hanife ve İTÜ öğrencisi kız kardeşi Melike, küçük kardeşi Kerem ve arkadaşları katıldı. Ayar ailesini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yalnız bırakmadı. Halit’in anma törenine katılanlar üzerlerine İTÜ Kulüpler Birliği’nin “Back to school” (Okula dönüş) yazan siyah renkli tişörtlerini giydi.
Halit için yapılan yürüyüşün ardından Melike Ayar ağabeyine yazdığı mektubu okudu. Melike Ayar mektubunda ağabeyine şöyle seslendi: “Seni ne zaman düşünsek yüzümüz gülüyor ve yine harika şeyler yapıp acımızı dindiriyorsun. Beraber kurduğumuz hayalleri içimde seni taşıyarak ben gerçekleştireceğim. Sen rahat uyu. Adını yaşatacağız. Son olarak iyi ki benim abimdin, seni çok seviyorum.” Arkadaşlarının anma konuşmalarının ardından Halit’in adının okul bahçesinde sonsuza kadar yaşaması için adını taşıyan bir çınar ağacı dikildi.
Halit Ayar, 6 Ekim’de arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu’nda, cezaevinden izinli çıkan gasp ve hırsızlık hükümlüsü Emra Yaşar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle