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    Radyosyana karşı yeni ve esnek malzeme

    DHA
    02.06.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:

    Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde sürdürülen bilimsel çalışmalarla radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetlerde, kurşun yerine kullanılabilecek yeni malzeme geliştirildi.

    Patenti alınan malzemenin ürüne dönüştürülüp kıyafetlerde kullanılma aşamasına gelindi. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, geliştirdikleri yeni malzemenin kurşuna kıyasla daha hafif ve esnek, en az kurşun kadar etkili zırhlama sağlayan malzeme olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    PATENTİNİ DE ALDIK
    “Metal-polimer kompozit malzeme kullanılarak, hayata geçirdiğimiz yeni ürünün radyasyon zırhlama testleri Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapıldı. Test sonucunda bu malzemenin radyasyon zırhlama özelliğinin kurşunun yerine kullanılabilecek potansiyelde olduğunu tespit ettik. Ürettiğimiz malzemenin esnek ve şekil alabilen yapıda olması, giyilebilir koruyucu kıyafetlerin üretiminde ve kullanımında avantaj sağlayacaktır. Bu koruyucuların kurşuna göre 3'te 1 oranında daha hafif olması kullanım konforu sağlayacaktır ve radyoloji çalışanları daha rahat kullanabileceklerdir. Yeni geliştirdiğimiz ürünün patentini de aldık ve tiroid koruyucu olarak bir prototip ürün de hazırladık.”

    YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN
    Ege Üniversitesi'nin 2019 yılı 'Araştırma Üniversitesi' hedefine ilerlediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise “Ege Üniversitesi adına gurur verici bir tablo. Yerli ve milli olan ürünümüzün özellikle tıpta 'x' ve 'gama' ışınlarından koruyucu bir materyal olması ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü ülke olarak bu materyallerin alımında dışa bağımlıyız ve döviz ödüyoruz. Bu çalışmanın ülkemizi dışa bağımlılığından kurtaracağını düşünüyorum” dedi. Yeni malzemenin bulunuşuna imza atan ekipte Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran'ın yanı sıra Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü doktora öğrencileri Hale Melis Soylu ve Onur Alp Ersöz de yer alıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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