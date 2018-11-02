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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.11.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Radardan kaçmak için bunları yaptılar! Polisi bile şok eden yöntemler

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Radardan kaçmak için bunları yaptılar! Polisi bile şok eden yöntemler

Eskişehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında ağır yük taşıyan araçlar üzerindeki denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek amacıyla yapılan denetimler sırasında, radardan kaçmak için plakayı takograf kağıdı ve tıraş köpüğü ile kapatan ve çeşitli düzenekler kuran şoförlere cezai işlem uygulandı.

Eskişehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, 2018 yılı 10 aylık süreçte toplam 78 bin 43 araç denetimi yaptı. Gerçekleşen denetimlerde, 101 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 692 bin 254 TL’lik cezai işlem uygulandı. Söz konusu denetimlerde özellikle ‘Ağır Yük Taşımacılığı’ yapan araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, Yol Kenarı Denetim İstasyonları (Kantar) denetimlerinden ve radarlardan kaçmak amacıyla araçlarının plaklarını takograf kağıdı ve tıraş köpüğüyle kapatan, plakaların boyasını kazıyan, plaka söken, plakayı okunmayacak şekilde yatay konuma getirmek amacıyla düzenek hazırlayan şoförler durduruldu. Eskişehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü personeli tarafından 54 araç sürücüsüne 26 bin 352 TL’lik cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri, Ankara yolunda bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonları bölgesinde bir araca plakayı okunmayacak şekilde yatay konuma getirmek amacıyla düzenek hazırlamaktan 412 TL, plaklarına takograf kağıdı yapıştırarak okunmasını engelleyen şoförlere de 3 bin 453 TL para cezası yazdı.

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