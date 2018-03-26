Radar cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? - EGM ceza sorgulama sayfası

Radar cezası nasıl sorgulanır sorusu sürücüler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Trafikte birçok araç hız ve geçiş ihlali yapabiliyor. Otoyollarda bulunan kameralar ihlal yapan vatandaşları anında yakalıyor ve araçlarına ceza yazılıyor. Peki, radar cezası yiyen vatandaşlar sorgulamaları nereden yapabiliyor? İşte, radar cezası sorgulama sayfası.

Radar cezası nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet’e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; gib.gov.tr internet sitesine girilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bölümünde bulunan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme bağlantısından trafik cezası sorgulanabilir. Kredi kartı ile de ödeme gerçekleştirilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

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Radar cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.