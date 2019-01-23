Pürüzler aşıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçime yönelik işbirliğinde ortaya çıkan pürüzlerin aşılması konusunda mutabakata vardığı belirtildi.
YEREL seçimlerde CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği çerçevesinde heyetlerin yaptığı görüşmelerde uzlaşılamayan yerler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün eşlerinin de katıldığı akşam yemeğinde ele alındı. Bu kapsamda Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Denizli Pamukkale ve Merkezefendi, Bursa Osmangazi, Kocaeli Çayırova ve Samsun İlkadım ilçelerinin hangi partiye bırakılacağı konuşuldu. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Etimesgut ve Bodrum adayları seçim yarışına CHP listesinden ortak aday olarak girecek.
BODRUM’DA TEŞKİLAT TEPKİSİ
İddiaya göre, İYİ Partili Mehmet Tosun’un CHP adayı olarak seçime gireceği bilgisi CHP Bodrum teşkilatında tepkiyle karşılandı. CHP Bodrum teşkilatının tepkisi üzerine Tosun’un adaylığının açıklanmasının bir süre ertelendiği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in görüşmesinin ardından dün iki partinin yöneticileri bir kez daha görüştü. Görüşmede ilçe kimde olursa kazanılır ya da kaybedilir denkleminin planlandığı öğrenilirken, heyetin bugün bir kez daha bir araya gelebileceği değerlendiriliyor. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanarak işbirliği protokolünün imzalanması planlanıyor.
Liderlerin görüşmesinde de gündeme gelen Etimesgut’ta İYİ Parti ısrarcı. Milliyetçi ve muhafazakâr ağırlıklı seçmenlerin bulunduğu ilçe ile ilgili olarak, “İYİ Parti, girdiği ilk seçimde belediye başkanlığını da elinde bulunduran MHP’nin oyunu geçti. CHP bizi desteklerse ilçeyi alırız” hesabının yapıldığı konuşuluyor.
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