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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pürüzler aşıldı

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Pürüzler aşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçime yönelik işbirliğinde ortaya çıkan pürüzlerin aşılması konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

YEREL seçimlerde CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği çerçevesinde heyetlerin yaptığı görüşmelerde uzlaşılamayan yerler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün eşlerinin de katıldığı akşam yemeğinde ele alındı. Bu kapsamda Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Denizli Pamukkale ve Merkezefendi, Bursa Osmangazi, Kocaeli Çayırova ve Samsun İlkadım ilçelerinin hangi partiye bırakılacağı konuşuldu. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Etimesgut ve Bodrum adayları seçim yarışına CHP listesinden ortak aday olarak girecek.

BODRUM’DA TEŞKİLAT TEPKİSİ

İddiaya göre, İYİ Partili Mehmet Tosun’un CHP adayı olarak seçime gireceği bilgisi CHP Bodrum teşkilatında tepkiyle karşılandı. CHP Bodrum teşkilatının tepkisi üzerine Tosun’un adaylığının açıklanmasının bir süre ertelendiği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in görüşmesinin ardından dün iki partinin yöneticileri bir kez daha görüştü. Görüşmede ilçe kimde olursa kazanılır ya da kaybedilir denkleminin planlandığı öğrenilirken, heyetin bugün bir kez daha bir araya gelebileceği değerlendiriliyor. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanarak işbirliği protokolünün imzalanması planlanıyor.

Liderlerin görüşmesinde de gündeme gelen Etimesgut’ta İYİ Parti ısrarcı. Milliyetçi ve muhafazakâr ağırlıklı seçmenlerin bulunduğu ilçe ile ilgili olarak, “İYİ Parti, girdiği ilk seçimde belediye başkanlığını da elinde bulunduran MHP’nin oyunu geçti. CHP bizi desteklerse ilçeyi alırız” hesabının yapıldığı konuşuluyor.

 

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