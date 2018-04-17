Pulitzer ödülü nedir?

Pulitzer ödülü, 100 yılı aşkındır 21 kategoride sahiplerini aramaya devam ediyor.

Pulitzer Ödülü New York şehrinde, Columbia Üniversitesi tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen prestijli bir ödüldür.

Amerika'da en büyük ve prestijli ödül kabul edilen Pulitzer Ödülü, 19. yüzyılda Musevi kökenli Macar asıllı Joseph Pulitzer adlı bir gazeteci tarafından kuruldu. İlk ödüllerin 4 Haziran 1917'de verilmesine rağmen, artık Nisan ayında açıklanmaktadır.

Ödüller 21 kategoride verilmekte olup bunların 20 tanesinin değeri 10000 dolar karşılığı nakit para ve bir sertifikadır. Kazananlar bağımsız bir kurul tarafından seçilmektedir.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

1-Kamu hizmeti (Public Service)

2-Son dakika haberciliği (Breaking News Reporting)

3-Araştırmacı gazetecilik (Investigative Reporting)

4-Açıklayıcı habercilik (Explanatory Reporting)

5-Yerel habercilik (Local Reporting)

6-Ulusal habercilik (National Reporting)

7-Uluslararası habercilik (International Reporting)

8-Yazı (Feature Writing)

9-Yorum (Commentary)

10-Eleştiri (Criticism)

11-Başmakale (Editorial Writing)

12-Karikatürcülük (Editorial Cartooning)

13-Son dakika haber fotoğrafçılığı (Breaking News Photography)

14-Fotoğrafçılık (Feature Photography)

15-Kurgu (Fiction)

16-Drama (Drama)

17-Tarih (History)

18-Biyografi veya otobiyografi (Biography or Autobiography)

19-Şiir (Poetry)

20-Kurgusal olmayan genel eser (General Non-Fiction)

21-Müzik (Music)

PULİTZER KİMDİR?

Joseph Pulitzer ya da József Pulitzer (10 Nisan 1847, Makó, Macaristan - 29 Ekim 1911, Charleston, Güney Karolina, ABD), Macar asıllı Amerikalı gazeteci.

Amerikan İç Savaşı sırasında asker olmak için gittiği Amerika'da savaştan sonra Almanca çıkan gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Önemli çalışmalarıyla kısa sürede başarıyı yakalamış ve 1882 de New York World gazetesini satın almıştır. İnsanların ilgisini çekecek öyküler, sansasyonlar ve skandal haberlerine verdiği önemle gazeteciliğin yönünü değiştirmiş modern gazeteciliğin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Gazetesinin günlük tirajını 15.000'den 300.000'e çıkarmıştır. Bir süre ABD Temsilciler Meclisinde de görev yapmıştır.

Columbia Üniversitesi'ne bıraktığı parayla her yıl onun adına Pulitzer ödülü verilmektedir. 64 yaşında ABD'de yaşamını yitirmiştir.