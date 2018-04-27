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    Psikologlar beraat etti

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    27.04.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bakırköy’de ruhsatsız işletilen psikolojik danışma merkezinde yarı zamanlı danışmanlık hizmeti verdiği iddiasıyla yargılanan 5’i psikolog 6 kişi beraat etti.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamedeki ifadelere göre; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 06 Şubat 2017’de Bakırköy’de denetim yaparken Gülşen S. adına kayıtlı işyerinde, yarı zamanlı danışmanlık hizmeti verildiğini belirlendi.

    İş yerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediye veya herhangi bir kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ayrıca Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yeterli ve detaylı tespitin yapılmadığı, toplanan deliller ışığında izinsiz sağlık hizmeti sunulduğu yönünde kamu davası açmak için yeterli şüphenin edinildiği kaydedildi.

    İş yerinin sahibi olarak görünen Gülşen S. ve Afife S., Ali E.U., Nur F.B., Tuba K. ve Ümit Ç., adlı psikologlar hakkında “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılıktan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davayı karara bağlayan 39. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, iddia edilen suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar verdi. 

    Etiketler: psikolog , Mahkeme , gündem
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