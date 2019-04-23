‘Provokasyon bulgusu yok’
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokasyon bulgusuna rastlamadıklarını söyledi. Cenaze öncesi ve sonrasında alınan önlemleri anlatan Soylu, özetle şöyle konuştu:
TASVİP ETMEYİZ
“Bu hadisedeki temel üzüntümüz şudur: Biz şehit cenazelerini milletçe huşu içinde gerçekleştirir ve acımızı da hep birlikte yaşayarak hafifletmeye çalışırız. Siyasetçiler zaman zaman gerek şehit cenazelerinde gerekse başka ortamlarda tepkilerle karşılaşabilirler. Ancak burada bu tepkinin fiziksel saldırıya dönüşmesi söz konusudur ve bunu tasvip etmemiz elbette ki mümkün değildir. Tespit edilen 9 kişinin tamamı Akkuzulu köyündendir. Olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgili olduğuna dair bir bulguya rastlamadık. Ayrıca yumruk attığı görülen kişinin de şehidimizin hısımı ve köylüsü olduğu tespit edildi.
HABER VERMELİYDİ
Elbetteki tepkinin bu hale dönüşmesi ne kadar yanlışsa, karşı karşıya kalınan olay üzerinden siyasal rant çıkarmak da o kadar tehlikeli ve yanlıştır. Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse, genel başkanın güvenlik ekibinin bunu güvenlik birimleriyle paylaşması esastır. Seçimdeki pozisyonlar açık ve nettir. CHP’nin, HDP ile olan teması ve HDP’nin PKK’dan kendisini ayrıştırmayan politikaları kamuoyunun önünde gerçekleşmiştir.”
ORTAKLARINA SORSUN
PKK’nın terörist saldırısıyla evladımızı şehit ettiği acının ve duygusallığın oluştuğu bir cenazede hesap edilmeliydi. Sayın Kılıçdaroğlu meseleyi İçişleri Bakanı’na yıkacağına, olayın nedenini siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır. Bir taraftan PKK’nın siyasi koluyla HDP ile ortaklık yapıp daha sonra çıkan olayları İçişleri Bakanı’na yıkmak, tam anlamıyla seçim zamanında aldığı tutumda hafıza kaybıdır. Sizin hafızanız unutabilir ama milletin hafızası unutmamaktadır.
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