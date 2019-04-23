‘Provokasyon bulgusu yok’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Provokasyon bulgusu yok’
GeriGündem ‘Provokasyon bulgusu yok’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA  
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Provokasyon bulgusu yok’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Provokasyon bulgusu yok’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokasyon bulgusuna rastlamadıklarını söyledi. Cenaze öncesi ve sonrasında alınan önlemleri anlatan Soylu, özetle şöyle konuştu:

TASVİP ETMEYİZ

“Bu hadisedeki temel üzüntümüz şudur: Biz şehit cenazelerini milletçe huşu içinde gerçekleştirir ve acımızı da hep birlikte yaşayarak hafifletmeye çalışırız. Siyasetçiler zaman zaman gerek şehit cenazelerinde gerekse başka ortamlarda tepkilerle karşılaşabilirler. Ancak burada bu tepkinin fiziksel saldırıya dönüşmesi söz konusudur ve bunu tasvip etmemiz elbette ki mümkün değildir. Tespit edilen 9 kişinin tamamı Akkuzulu köyündendir. Olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgili olduğuna dair bir bulguya rastlamadık. Ayrıca yumruk attığı görülen kişinin de şehidimizin hısımı ve köylüsü olduğu tespit edildi. 

HABER VERMELİYDİ

Elbetteki tepkinin bu hale dönüşmesi ne kadar yanlışsa, karşı karşıya kalınan olay üzerinden siyasal rant çıkarmak da o kadar tehlikeli ve yanlıştır. Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse, genel başkanın güvenlik ekibinin bunu güvenlik birimleriyle paylaşması esastır. Seçimdeki pozisyonlar açık ve nettir. CHP’nin, HDP ile olan teması ve HDP’nin PKK’dan kendisini ayrıştırmayan politikaları kamuoyunun önünde gerçekleşmiştir.” 

ORTAKLARINA SORSUN

PKK’nın terörist saldırısıyla evladımızı şehit ettiği acının ve duygusallığın oluştuğu bir cenazede hesap edilmeliydi. Sayın Kılıçdaroğlu meseleyi İçişleri Bakanı’na yıkacağına, olayın nedenini siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır. Bir taraftan PKK’nın siyasi koluyla HDP ile ortaklık yapıp daha sonra çıkan olayları İçişleri Bakanı’na yıkmak, tam anlamıyla seçim zamanında aldığı tutumda hafıza kaybıdır. Sizin hafızanız unutabilir ama milletin hafızası unutmamaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Bu acıya yürek dayanmaz

Adana'da akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler...