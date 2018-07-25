Ponzi Arzu yeniden gündemde! Bir dosya daha ortaya çıktı...

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Yoklamaların ardından yine Mertkil'in sanık olduğu, aynı mahkemedeki başka bir dolandırıcılık davasının daha olduğu ve bu dosyanın da mevcut davayla birleştirme kararı alındığı bildirildi. Tutuklu sanık Mertkil, birleştirme kararına ilişkin savunmasında, 302 esas sayılı dosyada müşteki sıfatıyla bulunan H.O'yu tanıdığını, ancak görülen davayla bu konunun bir alakası olmadığını söyledi.

Kendisinin 2009-2011 yılları arasında H.A'ya mali müşavirlik ruhsatını kiraya verdiğini öne süren Mertkil, "Kendisinden bin lira ruhsat kirası alıyordum. Ancak ben büroda durmuyordum. Zaten aramızda da bir gönül ilişkisi vardı. H.A. paralarını almasına rağmen müşterilerin vergi ve SGK borçlarını ödememiş. H.O. ve başkaca mağdur vatandaşlar, öncelikle mali müşavirlik odasına başvurmuş, H.A. da ruhsat sahibi ben olduğum için benim adımı vermiş. Sonrasında da benim hakkımda şikayetçi oldular." diye konuştu.

Mağdurların önce H.A. ile görüştüklerini belirten Mertkil, "H.A. borçları ödeyeceğini söylemesine rağmen, paraları ödememiş. Bunun üzerine müşteriler beni aradılar. Ben de H.A. ile görüştüm. Bana 'müşterilerin bana güveni kalmadı, sen kefil olursan, senin ruhsatına da zarar gelmez, ben bu parayı ödeyeceğim' dedi. Beni bu şekilde şikayet eden kişiler sebebiyle birçok dosyadan beraat aldım. Devam eden dosyalarım da vardır. Çünkü ben ruhsatımın kiraya verildiğini bu dosyalarda ispatlamıştım. H.O'nun vergi ve SGK borçları ödenmeyince ben kendi adıma kredi kullandım 15-20 bin lira civarında. H.O'ya teslim ettim. Bu kredinin borçlarını H.O. ödeyecekti ancak ödemedi, benim bankadaki sicilim bozuldu. Dolayısıyla H.O'nun bu dosyada mağduriyeti yoktur. Aksine ben mağdurum. Bu dosya bakımından beraatımı isterim. Ayrıca birleştirilen dosyadaki müşteki İ.F.Ş'den hiç para almadım. N.F'nin şirketine danışmanlık hizmeti veriyordum, bana bu şahsın bankalara borcu sebebiyle kredi çekemediğini söyledi. Borcu ödenirse çekebilecekti, ben de danışmanlık hizmeti verdim, orada kullanılan kredinin yüzde 10'unu aldım danışma ücreti olarak. Müştekiden para almadım, ücretimi N.F'den aldım. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili huzurda ifadesi alınan H.O. ise, H.A'nın eski mükellefi olduğunu, 2009 yılı başında H.A'nın sanık Mertkil'i getirip "bundan sonra sizin defterinize Mertkil bakacak" dediğini vurgulayarak, "Ödemelerimi 2011 yılının sonuna kadar Arzu Mertkil'e yaptım. H.A'ya yapmadım, sanık yalan söylüyor. Vergi dairesinden bana yazı gelince borçlarımın ödenmediğini anladım. Sanığı aradım, bana borçların ödenmemesinin mümkün olmadığını söyledi ve telefonlarımı kapattı. Ben Mertkil'in davaya konu sistemine hiç dahil olmadım. Mertkil'in başkalarına borçları yüzünden mağdur olmasından dolayı benden rica ettiğinden bir bankadan 20 bin lira kredi çektim. Yanımızda kimsenin olmadığı bir sırada onun aracında 20 bin lirayı ona ödedim. Hatta kredi çekmeye de birlikte gitmiştik. Arzu Mertkil bana bu 20 bin lira karşılığında öncelikle aynı bedelde çek verdi. Daha sonra çeki çok acil bir yere kullanacağını söyledi, bana 20 bin veya 25 bin liralık bir senet verdi. 2 ay Arzu Mertkil borcunu ödedi. Sonra borçları ödemedi. Tüm borçlar bana kaldı, icralık oldum, mağdur oldum. Sanık az önce H.A'yı suçlamıştır ancak bu doğru değildir. Benden parayı alan, sanık Arzu'dur, şikayetçiyim" dedi.

Müşteki İ.F.Ş. de N.F'nin kendisini Mertkil'in kurduğu sistemden haberdar ettiğini, sonra da Mertkil'le görüştüğünü kaydetti. Kredi borçlarını Mertkil'den aldığı paralarla ödediğini, ayrı bankalardan çektiği 300 bin lirayı Mertkil'e verdiğini vurgulayan İ.F.Ş, ilk 3 ay toplam 40 bin lira para aldığını ancak sonra para alamadığını sözlerine ekledi.

Diğer şikayetçi N.T, 260 bin lira para verdiğini, eşi E.T'nin ise sonradan sisteme dahil olarak 350 bin lira para verdiğini anlattı. Mahkeme heyeti diğer müştekileri de dinledikten sonra eksik evrakın giderilmesi için Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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