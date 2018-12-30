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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
30.12.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

1050 yıl hapsi isteniyor... 'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi

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1050 yıl hapsi isteniyor... 'Ponzi Arzu' uzlaşma istedi

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertkil'in (39) yargılanmasına devam edildi. Hakkındaki suçlamalardan toplam 1050 yıla kadar hapis cezası istenen Mertkil'in avukatı, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, şikayetçilerin tek tek zararlarının tespiti için dosyanın 3 kişilik bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, 2 yıl önce yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertkil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından 1050 yıla kadar hapsi talep edilen Mertkil, duruşmaya Yenişehir Kadın Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada ifade veren şikayetçi Furkan Şarman, Arzu Mertkil’in kendisine yardım ettiğini söyleyerek, "6 ayrı bankadan 145 bin lira kredi çektim. 100 bin lirasını Arzu’ya elden verdim, bir kısmını da Selçuk Tunçak isimli kişinin hesabına EFT yaptım. Hiç geri ödeme almadım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Arzu Mertkil ise Şarman’dan hiç para almadığını söyledi.

Savcı, sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını, uzlaşma işlemlerinin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Arzu Mertkil’in avukatı da dosyanın bilirkişi raporunun alınmasının ardından uzlaştırma bürosuna gönderilmesini, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini istedi.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Mahkeme heyeti, dosyanın, her şikayetçinin zararının ayrı ayrı tespit edilmesi ve sanık tarafından kar payı veya faiz geliri olarak davadan önce ve sonra ödeme yapılıp yapılmadığı, ne kadarının belgeye dayalı olduğu, banka kredi sözleşmeleri ile ödeme belgeleri gözetilerek ayrı ayrı tespiti için 2 mali müşavir ve 1 hesap uzmanından oluşacak bilirkişiye gönderilmesine, Arzu Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

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