POMEM sınav giriş yerleri, belgeleri ve tarihleri nereden öğrenilir?
Lisans ve Ön Lisans adaylarının katılım göstereceği 24. dönem POMEM sınav giriş yerleri Polis Akademisi tarafından açıklandı. Peki, POMEM sınav giriş yerleri ve belgeleri nereden öğrenilebilecek? Peki, POMEM mülakat sınavları ne zaman yapılacak? İşte, polis adaylarının katılım sağlayacağı POMEM mülakatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
Fiziki mülakattan başarıyla geçen adayların katılım sağlayacağı POMEM 24. Dönem mülakat sınavı için giriş yerleri ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, Polis Akademisi'nin Lisans ve Ön Lisans olarak ayrı ayrı duyurduğu sınav giriş yerleri ve tarihleri nereden öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
POMEM sözlü mülakatları, 30 Temmuz-09 Ağustos tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getirecek. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacak.
POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
POMEM sınav giriş yerleri, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, sınava hangi merkezlerde girebileceğini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilecek.
POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ (ÖN LİSANS)
POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ (LİSANS)
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