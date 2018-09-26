POMEM 23. Dönem polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
POMEM 23. Dönem polis alımı başvurularının ne zaman yapılacağı yüz binlerce polis adayı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağı geçtiğimiz mayıs ayında duyurulmuştu. Peki, POMEM 23. Dönem polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağı geçtiğimiz mayıs ayında duyurulmuştu. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edileceği vurgulanmıştı.
23. Dönem POMEM Sınav Duyurusu https://t.co/Kiw7kMv83R— Polis Akademisi (@paedutr) 25 Mayıs 2018
Ancak bu açıklamanın üstünden uzun bir zaman geçmesine rağmen konuya dair henüz yeni bir gelişme söz konusu değil. 23. Dönem POMEM sınavı hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
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