POMEM 23. Dönem mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
POMEM 23. Dönem mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, polis adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor. 14 Ekim tarihinde sona eren POMEM başvurularının ardından adaylar, mülakat yerlerinin açıklanacağı zamana kilitlendi. Peki, POMEM 23. Dönem mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
POMEM 23. dönem polis alımı için süreç işlemeye devam ediyor. Son olarak 16 Kasım tarihinde adayların Ön sağlık kontrolü ve Fiziki yeterlilik sınav merkezi ve tarihleri belli oldu. 1 Ekim'de başlayan POMEM 23. dönem polis alımı sürecinde ön başvurular 1-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.
POMEM 23. Dönem mülakat yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat yerlerinin kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor.
PARKUR NASIL OLACAK?
Bekçi alımında sonraki aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil olacak. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
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