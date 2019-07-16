Pomem 23. Dönem Eğitim Sonu Sınav tarihi belli oldu
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan, 23. Dönem Pomem Eğitim Sonu Sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler, öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde sınava katılım sağlayacaklar. Peki, 23. Dönem Pomem Eğitim Sonu Sınavı ne zaman yapılacak? İşte,Pomem Eğitim Sonu sınav tarihi.
Polis Akademisi Başkanlığı 2019 yılı 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınav tarihlerine ilişkin bilgileri internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, Pomem 23. Dönem Eğitim Sonu Sınavı'na ilişkin bilgiler.
POMEM EĞİTİM SONU SINAV TARİHİ
Başkanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; "03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;
03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur." ifadelerine yer verildi.
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