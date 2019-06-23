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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/DHA
23.06.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Polisle çatışan hırsızlık çetesindekiler suç makinesi çıktı

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KAHRAMANMARAŞ'ta, Mesut P.'nin aracının camını kırarak 139 bin lirasını çalan, peşlerine düşen polisle silahlı çatışmaya giren 10 kişinin il il gezip banka ve tapudan çıkanların paralarını çaldıktan sonra şehri terk ettikleri ortaya çıktı. Parayı çaldığını itiraf eden Azer M.'nin ifadesinde "Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dediği öğrenildi

Çatışmada silahla yaralanan 2 kişinin hastanelerde tedavileri devam ederken, dün tutuklanan 4 kişi ile bugün adliyeye sevk edilen 3 kişinin çoğunluğu banka ve tapu takipli hırsızlık olmak üzere 218 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü Tekerek Yolu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda; Mesut P.'nin 139 bin lirası, 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının arka camı, kapüşonlu bir tarafından kırılarak çalındı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların alışveriş merkezi önüne geldikleri otomobilin plakasının sahte olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda parayı çalan şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasının 40 BE 787 olduğunu ve 35 AGH 573 ile 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ederek Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

TIR'LARLA BARİYER KURAN POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Güzergah üzerindeki emniyet ve jandarma birimleri önlem alırken, araçlar Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal- Hekimhan karayolunda polis TIR'larla bariyer kurup araçları durdurmak istedi ancak şüphelileri kaçmaya başladı ve kaçarken de polise ateş açınca çatışma çıktı. Kovalamaca sonunda araçlardan biri takla atarken, 2 kişi silahla yaralandı.

218 SUÇ KAYITLARI VAR

Olayda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, paranın da bir kısmı ele geçirildi. Şüphelilerden Ceylan G.'nin (24) 38 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ferdi B.'nin (23) 27 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Erdal B'nin (19) 65 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Efe B.'nin (55) 15 suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu, Azer M.'nin (18) 9 suç kaydı, Seyhan M.'nin (32) 40 suç kaydı ve Leyla B.'nin (42) ise olan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çoğunluğu banka ve tapu takipli hırsızlık olmak üzere toplamda 218 suç kaydı olan şüphelilerden Ceylan G., Ferdi B., Erdal B. ve Efe B. sevk edildikleri Kangal Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Azer M., Seyhan M. ve Leyla B. ise Kahramanmaraş'a getirildi. Şüpheliler arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olan kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, silahla hafif yaralanan C.M. ve Çilem B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

'ELDİVEN GİYİP CAMI KIRARAK PARA DOLUP POŞETİ ALIP KAÇTIK'

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden Azer M., suçunu itiraf etti. Parayı araçtan alan isim olan Azer M., Mesut P.'yi tapu müdürlüğünden itibaren takip ettiklerini belirterek hırsızlık anını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş'ta tapu binası önünde takip yaptık. Bir şahıs elinde poşet ile aracına geçiyordu. Poşetteki parayı hissettik. Şahsın aracının peşine takıldık. Tekerek Yolu'nda bir apartmanın bahçesine girdi,  biz de peşinden takip ettik. Sonra bir alışveriş merkezine girdi. Efe B. araçta kaldı, ben başıma kapüşon takıp elime de eldiven giyip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalı idi. Şehirden çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamız ile yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sivas Kangal ilçesinde polis peşimize düştü. Kaçmaya başladık ama polis yolu TIR'larla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatışma oldu. Takla atan araçtan kaçtım. Sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz."

KUCAĞINDA ÇOCUKLA GAZETECİLERE POZ VERDİ

Azer M., Seyhan M. ve Leyla B., sorgularının hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hastaneye kucağında 3 yaşındaki çocuğu ile gelen Seyhan M., gazetecilere poz vererek "Çek babam çek" dedi.

GEZİCİ HIRSIZLIK ÇETESİ

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin gezici hırsızlık çetesi oldukları belirlendi. Şüphelilerin il il gezdikleri, gittikleri şehirlerde tapu ve bankalar önünde pusu atarak elinde çanta ya da poşetle çıkanları takip ettikleri belirlendi. Peşine düştükleri kişilerin ellerinde para dolu çantalarını ilk fırsatta çaldıktan sonra şehri terk ederek izlerini kaybettiren şüphelilerin bu yöntemle birçok hırsızlık gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

 

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