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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
08.06.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Polis ve itfaiye seferber oldu! Gözyaşlarına boğuldu…

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Polis ve itfaiye seferber oldu! Gözyaşlarına boğuldu…

Şişli’de bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri seferber oldu. Kedinin kurtarılmasını bekleyen hayvansever bir vatandaş, gözyaşlarına boğuldu. Uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Şişli Duatepe Mahallesi Bozkurt Caddesinde park halindeki bir aracın motor bölümüne yavru bir kedi sıkıştı. Kedinin sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için uzun süre çabaladı. Fakat aracın kilitli olması nedeniyle yeterli müdahale yapılamadı. Bunun üzerine araç sahibine ulaşmak için polis ekiplerinden yardım istendi.

ARACIN KAPUTUNDAN ÇIKIP, MOTORUNA GİRDİ

İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmakla mücadele ederken, hayvansever bir vatandaş göz yaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yoğun uğraşlar neticesinde araç sahibine ulaştı. Bir süre sonra araç sahibi aracının yanına geldi. Aracın kaputunun açılması ile birlikte ortaya çıkan yavru kedi bu kez ürkerek motorun altına kaçtı. İtfaiye erleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

KEDİYİ KURTARMAK İÇİN BU KADAR ÇABANIN BOŞA OLDUĞUNU SÖYLEYEN ŞAHSA TEPKİ

Kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen bir vatandaş ise yavru kediyi kurtarmak için olay yerine gelen itfaiye aracının yolu kapatmasının yanlış olduğunu belirtti. Kedinin kendi başına sıkıştığı yerden çıkabileceğini söyleyen vatandaş bir kedi için bu kadar uğraşın boşa olduğunu ifade etti. Adamın bu sözleri hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Aracın motoruna sıkışan kedi ise uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILAN KEDİ, YENİ BİR YUVAYA KAVUŞTU

Burnundan yaralı olduğu öğrenilen yavru kedi, hayvanseverler tarafından su ve mama ile beslendi. Kurtarılan yavru kedi, Nadin Tavşan isimli bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Kedinin yeni sahibi olan Tavşan, “Bu kediyi sahipleneceğim. Benim bir kedim daha var. Sokak kedilerini çaresiz bırakmaktansa sıcak bir yuva vermek her zaman tercih edilmelidir. Bu kediyi benim kedimle birlikte veterinere götüreceğim. Kedinin gerekli bakımını yaptıktan sonra da evime alacağım” dedi.

Polis ve itfaiye seferber oldu Gözyaşlarına boğuldu…

“KEDİ ARAÇTAN ÇIKARTILDIĞINDA ÇOK MUTLU OLDUM, AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM”

Araç kaputunda mahsur kalan yaralı kedinin kurtarılmasına çok sevinen Meryem Yıldız ise, “Sabah saat 08.00 gibi kedinin sesini duymuştum. Önce sesin arka bahçeden geldiğini sandım sonra önden geldiğini fark ettim. Dışarı baktığımda etraftaki yardımsever insanları gördüm. Ne yazık ki kimse bu şekilde davranmıyor. Sesi duyup vurdumduymaz bir şekilde gidiyorlar. Halbuki orada bir can, bir hayvan var ve bu hayvanın yardıma ihtiyacı var. Genel olarak konuşuyorum, insanlar gerçekten çok bencil. Bu şekilde düşünüyorum. Onların yardıma ihtiyacı var. Bir kap yemek, mama ya da su verildiğinde bu canlıların hayatına bir gün daha eklemiş, onları bir gün daha sevmiş oluyoruz. Herkesin bu şekilde davranmasını istiyorum. Kedi araçtan çıkartıldığında çok mutlu oldum, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok duygulandım” şeklinde konuştu.

Yaralı kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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