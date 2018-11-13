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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) 
13.11.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Polis, astsubay, gardiyan... Sokak ortasındaki düellonun nedeni ihanet çıktı

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Polis, astsubay, gardiyan... Sokak ortasındaki düellonun nedeni ihanet çıktı

İSTANBUL Çekmeköy'de polis memurunun hayatını kaybettiği sokak düellosunda yaralanan astsubay Aslan S. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede kanlı düellonun detayları anlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede 3 Eylül'de Çekmeköy'de yaşanan olay şöyle anlatıldı:

Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda astsubay üstçavuş Aslan S. ile Ümraniye Cezaevi'nde infaz koruma memuru Deniz A. arasında bu yılın başından itibaren duygusal ilişki başladı.

Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis Süleyman A. ile evli olan Deniz A., Aslan S. ile birliktelik yaşadı.

Cinayet gününden bir gün önce Deniz A. arkadaşı Sevgi G. ile whatsapp'dan Aslan S. ile ilişkisine dair mesajlaştı. Süleyman A. eşinin telefondaki mesajları görünce sabah saatlerinde Deniz A. ile tartıştı.

Süleyman A. eşinden kendisini Aslan S.'nın yanına götürmesini istedi. Deniz A. polis memuru eşini, astsubay sevgilisinin her saban servis beklediği Çekmeköy'deki noktaya saat 07.15 sıralarında götürdü. Deniz A. araçta beklerken polis memuru Süleyman A. astsubay Aslan S.'nin yanına gitti. Eşi ile ilişkisinin olup olmadığını soran Süleyman A.'ya, Aslan S. arkadaş olduklarını herhangi bir ilişkisinin olmadığın söyledi. Bunun üzerine Süleyman A., Aslan S.'nin cep telefonuna bakmak istedi. 

Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga kameradaÇekmeköy'de dün astsubay ile polis arasında yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı. Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor. Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor. Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor
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SEVGİLİSİNİ 'SON' ADIYLA KAYDETTİ

Aslan S. telefonunu göstermek istemedi. Ancak Süleyman A. , Aslan S.'nin elinde bulunan telefonundaki whatshap'ta eşinin 'SON' adıyla kayıtlı olduğunu gördü. Astubay ve polis arasındaki tartışma şiddetlendi. Süleyman A. araçta bekleyen eşini yanına çağırdı. Deniz A'nin gelmesi ile Süleyman A., eşi adına kayıtlı tabancayı çıkardı. Hiçbir şey demeden eşini sağ kolundan vurdu. 

TABANCA TUTUKLUK YAPTI

Süleyman A., Aslan S.'ye ateş etmek isterken silah tutukluk yaptı. Tabancayı doldur boşalt yapan polis memuru Aslan S.'ye ateş etti. Bu sırada da Aslan S. beylik tabancasını belinden çıkartırken yere düşürdü. Yere düşen tabancayı almak için astsubay ile polis memuru arasında itiş kakış yaşanmaya başlandı. Aslan S. düşen tabancasını yerden alınca taraflar birbirine ateş etti.

İkili ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladı. Yere düştükleri sırada Aslan S. üzerinde bulunan Süleyman A.'nın sırtına doğru bir iki el ateş etti. Süleyman A. da Aslan S.nin altında kalan silahına ulaşarak ateş etmek istedi. 

"EŞİ EVİME 10-15 KERE GELDİ"

Aslan S. ifadesinde polis memurunu eşiyle ilişkisi olduğunu belirterek, "Evime 10-15 kere geldi. Bir çok kez ayrıldık ve görüşmeye başladık. Servis beklerken önceden tanımadığım Süleyman A. yanıma gelerek hakaret etmeye başladı" dedi.

Polis memurunun cep telefonuma bakmak istediğini belirten Aslan S., "Kendisini sakinleştirmek amacıyla eşiyle ilişkim olmadığını söyledim. Cep telefonumda Deniz'in whapsapp'ta kayıtlı 'son' diye kaydettiğim fotoğrafını gördü. Silahını çıkartarak tetiğe bastı. Silahı tutukluk yapınca kaçmaya çalıştım ancak ateş edince boğazımdan yaralandım. Silahımı çıkartmaya çalışırken silahıma tekme atınca yere düştü" dedi. 

BAŞI YERE DÜŞTÜ

Nefes almakta zorlanırken silahıma ulaştığını anlatan Aslan S., "Süleyman A. silahı bana doğrulttu. Kulağım hasar aldığı için sesleri duymuyordum. Bana ateş edip etmediğini anlamadım. Boğuşurken üzerimde olan Süleyman A.'nın sırtına ateş ettim. Silahı başıma dayayınca koltuk altına iki el daha ateş ettiğimde başı yere düştü" diye ifade verdi. 

"OLAYIN ŞOKUYLA YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM"

Deniz A. ise ifadesinde 2014 yılında evlendiği Süleyman A.'nın koruma şube müdürlüğünde çalıştığını belirtti. Eşinin whatsapp yazışmalarını görünce kendisini Aslan S. ye götürmesini istediğini anlatan Deniz A., "Aslan ile normal başlayan arkadaşlığımız duygusal birlikteliğe dönüştü. Eşim, Aslan S. ile konuşurken beni yanına çağırdı. Beni yaraladı. Olayın şoku ile yaşananları hatırlamıyorum" dedi. 

ASTSUBAY 8, POLİS 3 KEZ ATEŞ ETTİ

İddianamede Süleyman A.'nın 3, Aslan S.'nin ise en az 8 kez ateş ettiği yer aldı. İlk silahını çıkartanın ve ateş edenin polis memuru olduğunun belirtildiği iddianamede meşru müdafaa savunma kapsamında değerlendirmesini mahkemenin yapması gerektiği kaydedildi. 

KAYINPEDERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Deniz A. hakkında ise kayınpederinin kasten öldürme suçuna azmettirme ve iştirak suçundan yapılan şikayetle ilgili soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Şikayetçi ölen polisin babası Ali A. şikayet dilekçesinde gelini Deniz A.'nın olayda azmettirici olarak yer aldığını ve Aslan S.'yi oğlunu öldürmesi için yönlendirdiğini teşvik ederek azmettirdiğini iddia etmişti.

Savcılık iddiayı kanıtlayan somut bilgi ve belgelerin olmadığını belirterek Deniz A. hakkında takipsizlik kararı verdi.

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