Polis Akademisi (PA) 2500 kadın polis alımı başvuruları ne zaman? 24. Dönem Pomem sınav kılavuzu yayımlandı mı?
Polis Akademisi geçtiğimiz günlerde resmi sayfası üzerinden 24. Dönem Pomem sınav duyurusu paylaşmıştı. Yayımlanan duyuruya göre, lisans mezunu 2.500 kadın polis memuru adayı alınacak. Kadın polis adayları ilan sonrasında başvuru tarihi ve şartları araştırmaya başladı. Peki, polis alımı başvuruları ne zaman alınacak? Polis Akademisi (PA) 2500 kadın polis alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?
24. Dönem Pomem sınav duyurusu ardından başvuru kılavuzu merak konusu oldu. Başta Polis Merkezi Amirlikleri olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerde istihdam edilecek 2500 kadın polis memurundan biri olmak isteyen adaylar, sık sık Polis Akademisi (PA) resmi sayfasını ziyaret ederek bilgi edinmeye çalışıyor.
POMEM SINAV DUYURUSU
Polis Akademisi (PA), resmi sayfasından paylaştığı 24. Dönem Pomem sınav duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” uygulaması hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.”
KILAVUZ YAYIMLANDI MI?
Polis Akademisi tarafından başvuru ile ilgili henüz kılavuz yayınlanmadı. 2.500 kadın polis alımı ile ilgili kılavuzun yayınlanması ile birlikte başvuru şartları da belli olacak.
İLK OLARAK BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Soylu, 2 bin 500 polis alımı hakkında şunları söylemişti;
"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."
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