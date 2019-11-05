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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Polis adayları bekliyor: POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Polis adayları bekliyor: POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26. Dönem POMEM ön başvurularının geçtiğimiz hafta tamamlanmasının ardından polis adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Başvurularını http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiren polis adayları, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.

25 Ekim tarihinde 26. Dönem POMEM kapsamında lisans mezunu, 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı için ön başvurular tamamlandı. Ön başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, bir sonraki süreci heyecanla beklemeye başladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, POMEM başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.  İşte, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili detaylar.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İnternetten ön başvuru yapan adaylar, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihine yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Konuyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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