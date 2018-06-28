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    PKK'ya ağır darbe: O terörist öldürüldü

    AA
    28.06.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan Ahmet Taşçı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi. 

    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri tespit edilen ve ilimiz Şemdinli ilçe halkı üzerinde baskı kuran, aynı çevrede sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hamza kod adlı Ahmet Taşçı (gri liste) ve beraberindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu, Irak sınırları içerisindeki Hakurk/Kanirash bölgesinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile sağlanan işbirliği sonucu bölgeye yönlendirilen SİHA atışları ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

    HİZAN'DA 10 TERÖRİST ETKİSİZ

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik bugün düzenlenen hava harekâtında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. 

    Bitliste 10 terörist etkisiz hale getirildiBitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

     

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