PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ortaya çıkarılan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

11 Ekim 2018 - 18:28:21 Hürriyet Haber

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-12" kapsamında, sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, güneş paneli, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 27 roket başlığı ve sevk fişeği, fırınlı ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.





Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.