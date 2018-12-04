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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR, (DHA), İHA
04.12.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu! İşte son hali

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PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu! İşte son hali

DİYARBAKIR’ın Lice Hani ile Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, biri 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 kış sığınağı, 6 doğal mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda, patlayıcı, havan, silah, mühimmat ve bol miktarda yaşam ile gıda malzemesi bulundu. Narko-terör operasyonu kapsamındaki aramalarda ise 264 kilo toz esrer ele geçirildi.

Jandarma ve polis özel harekat timleri, jandarma komandı ile güvenlik korucularının da katıldığı ve 1 Aralık günü saat 22.00’da başlayan operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice, Hani ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 01 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 22.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-106 Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Efiloğlu-02 müşterek operasyonu, 04 Aralık 2018 salı günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu İşte son hali

Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, teröristlerin kullandığı, 1’i 3 katlı ve 5 odalı kış sığınağı olmak üzere toplam 4 kış sığınağı ile 6 doğal mağaranın ele geçirilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1’i 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 adet kış sığınağı, 6 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Hani ilçesi Yukarı Turalı mahallesi mülki sınırları içerisinde yapılan arazi aramasında hazır mevzi içerisine gömülü, 120 mm.lik havan mühimmatına tuzaklanmış 1 adet mayın/EYP düzeneği ile Diyarbakır-Bingöl karayolu kenarında taşın altına bırakılmış vaziyette, kırmızı-mavi led ışığı bulunan 1 adet mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) ÿTimi tarafından yerinde imha edilmiştir.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında; 2 adet mayın/EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet pil bloğu, 1 adet teröristlerce kullanılan motosiklet, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet termal şemsiye, 1 adet ocak, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir."

Valilik açıklamasında, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramalarda da toplam 264 kilo toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 5 adet jelikan bidon içerisinde toplam 264 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 5 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 723 şahıs ve 142 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi ÿiçerisindeki 44 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

 

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