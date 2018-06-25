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    PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

    Sekvan KÜDEN/DHA
    25.06.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    ŞIRNAK’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinin Belediye Başkanı AK Parti’li Cevher Benek, seçim sonuçlarını takip ettikten sonra evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Korumalarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan ve PKK’lı teröristler olduğu değerlendirilen saldırganları yakalamak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



    Uludere’nin Hilal beldesi Belediye Başkanı Cevher Benek ve beraberindeki bir grup partili, seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti binasında toplandı. Seçim sonuçlarının ardından Benek ve beraberindekiler, saat 02.30 sıralarında binadan çıktı. Benek, evine gittiği sırada silhalı bir grubun saldırısına uğradı. Benek’in korumalarının anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Sayısı henüz tam belirlenemeyen saldırganlar taranlıktan faydalanıp kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

    Belediye Başkanı Cevher Benek, olaydan sonra yaptığı açıklamada, saldıranların PKK’lı teröristler olduğunu belirterek, "Ölü ya da yaralı yok. Bölücü PKK terör örgütünü bu bölgede yıllardır başaramadığını her zamanki gibi baskı ve tehditle bu suikastı bana gerçekleştirdiler" dedi.

    Etiketler: AK PArti , Şırnak , Silahlı saldırı , terörist , son dakika , haberler
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