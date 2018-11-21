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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
21.11.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

PKK'lı terörist itiraf etti! Terör örgütleri arasında ilginç takas

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PKK'lı terörist itiraf etti! Terör örgütleri arasında ilginç takas

Suriye'nin Kilis sınırında 25 Eylül 2017'de güvenlik güçlerine teslim olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren terör örgütü YPG/PKK mensubu K.D'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı. K.D. ifadesinde terör örgütü YPG'nin elindeki DEAŞ'lı teröristlerin PKK'lılarla takas edildiğini aktardı.

Terör örgütü PKK'ya Mardin'in Kızıltepe ilçesinde katıldığını, ardından Suriye'ye geçtiğini ve YPG/PKK bünyesinde yaklaşık 2,5 yıl farklı bölgelerde faaliyet gösterdiğini ifade eden K.D, pişmanlık duyarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.

Afrin'in terör örgütü YPG işgalinde olduğu dönemlerde sözde saha komutanı tarafından yönetildiğini, bu kişinin ise Kandil'deki üst yöneticilerle ve Amanos Dağları'ndaki sözde saha komutanlarıyla irtibat halinde olduğunu belirten K.D, şunları kaydetti:

"Saha komutanı Afrin'de ikamet ediyordu ve 4 tugayın kontrolünü buradan sağlıyordu. Saha komutanı, Kandil ve Amanos saha komutanlarıyla Afrin merkezdeki muhabere merkezinden irtibat kuruyordu. Saha komutanının yaptığı görüşme hakkında bilgimiz olmuyordu. Amanos sahasında 50-60 kişilik PYD-YPG/PKK unsurunun olduğunu biliyorum ancak hangi bölgede konuşlandıklarını bilmiyorum. Afrin sahasında görev yapan PYD-YPG/PKK'nın birçok kadrolu askeri, buranın tehlikeli olmasından dolayı Amanos sahasına gitmek istiyordu. Amanos'a gidiş gelişler ve iletişim, saha komutanı tarafından çok gizli bir şekilde yürütülürdü."

DEAŞ'LILAR İLE PKK'LILAR TAKAS EDİLDİ

K.D, "Suriye'deki YPG kampında kaldığım dönemde herhangi bir silahlı eyleme katılmadım, ancak Münbiç hamlesi sırasında tabur komutanı şoförü olduğum için araçla cepheye mühimmat taşıdım. Bu süreçte ABD ve PKK kampa silah ve mühimmat desteği sağladı, ayrıca kampın maddi ve iaşe ihtiyacı da PKK'nın saha komutanı tarafından temin edildi." dedi.

EMİR KANDİL'DEN

Terör örgütü YPG'nin elindeki DEAŞ'lı teröristlerin PKK'lılarla takas edildiğini aktaran K.D, "Örgütten kaçmadan 3 hafta önce saha komutanımız, Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yapmış olduğu bir toplantıya katıldı. Afrin'e döner dönmez tüm tugay ve taburlara gelerek toplantı yaptı. 'Bu toplantıda Kandil'in eylem emri verdiğini' söyledi ve bize sınırda bulunan Türk karakollarına taciz tarzı eylem yapmamız emrini verdi. Ben örgütten kaçmadan önce Türk karakollarına eylem için hazırlıklar başlamıştı." ifadesini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018)
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