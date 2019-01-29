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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

PKK’dan akılalmaz yalan! Öfkeli sevgilinin yaktığı araç için…

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PKK’dan akılalmaz yalan! Öfkeli sevgilinin yaktığı araç için…

Teröre karşı kararlı mücadele karşısında köşeye sıkışan PKK eylem yapamayınca yalana sarıldı. Karabük’te bir kadın sevgilisinin kullandığı aracı ateşe verdi. PKK, internette olayın örgüt eylemi olduğu yalanını yaydı.

Karabük merkezdeki Yeşil mahallesinde 12 Ocak'ta saat 01:30 sularında park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Minibüsün sahibi aracını beş ay önce trafikten çektiğini, akünün boş olması sebebiyle çalışmadığını, kırık olan arka camını naylon ile kapattığını, olay gecesi evine girerken herhangi bir olumsuzluk görmediğini, kısa bir süre sonra balkona çıktığında yandığını gördüğünü söyledi. Minibüs sahibi aracı trafikten çekmeden bir ay kadar önce Kapullu Mahallesi'nde dört lastiğinin kesildiğini, olayı gerçekleştirenlerden şikâyetçi olduğunu da beyan etti.

Karabük Emniyeti 15 güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Bu işlemler devam ederken PKK/KCK terör örgütüne müzahir Nuçe Ciwan isimli internet sitesinde "Kürdistan gençliği Abdullah Öcalan'ın tecridine karşı eylemde: 7 araç ateşe verildi" diye bir yalan haber yayımlandı. Araç yakılan iller arasında Karabük'ün de bulunduğu öne sürüldü. Bu arada aracın trafikten çekilmeden önce Karabük- Cumayanı hattında hatlı minibüs olarak müştekinin 10 suçtan sabıka kaydı olan kardeşi E. M. tarafından çalıştırıldığı ve çalıştırıldığı dönemde duraklarda ve çevresinde bu aracın E. M.'nin aracı olarak bilindiği öğrenildi. E.M.'nin dul bir kadınla ilişki yaşadığı da tespit edildi. E. M. ifadesinde aracın yakılmasıyla ilgili ilişki yaşadığı ve son zamanlarda kendisiyle ilgili takıntısı olduğunu söylediği olan T. Ş.'den şüphelendiğini beyan etti. Sosyal yardımlarla ve günü birlik işlerle geçinen T.Ş'nin. olay gecesi aracın yakıldığı caddedeki görüntüsü kameralara takıldı. T. Ş., E. M.'nin kendisiyle ilgilenmemesi, sahip çıkmaması ve başka kadınlarla ilişki yaşaması nedeniyle minibüsü kendisinin yaktığını itiraf etti. T. Ş., 5-6 ay önce de aynı araca lastiklerini kesmek suretiyle zarar verdiğini itiraf etti. Karabük Emniyeti "PKK/ KCK çöküş sürecinden çıkabilmek düşüncesiyle faili meçhul araç yakma eylemlerine sahip çıkıyor" açıklaması yaptı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.01.2019)-2
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