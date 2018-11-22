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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
22.11.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

PKK operasyonunda şok görüntü!

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PKK operasyonunda şok görüntü!

DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesi kırsalında 19 Kasım’da başlanan ve dün akşam sona eren, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütünün kullandığı 1 gözetleme mevzisi, 7 adet doğal mağara, 1 barınma alanı ve 5 sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. Söz konusu bu mağara ve sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemeleri ve teröristlerin barajdan geçişleri sırasında kullandıkları kayık ele geçirildi.

Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 20.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-104 Şehit Uzm.J.II.Kad.Çvş. Gökhan Yıldırım-01 operasyonu, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzi, 7 adet doğal mağara, 1 adet barınma alanı ve 5 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. 

SİLAH, MÜHİMMAT, GIDA VE YAŞAM MALZEMELERİ

Açıklamada ayrıca, bulunan mağara, sığınak ve barınma alarında yapılan arama sonuçlarıyla ilgili olarak da şu bilgilere yer verildi:

"Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet PKM Bixi makinalı tüfek, 190 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 932 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 1 adet 50’lik boş mayon, 2 adet Mayın/EYP düzeneği, 2 adet el telsizi, 1 adet avometre, 1 adet akım ölçer, 1 adet lehim makinası, 6 adet piknik tüpü, 120 adet büyük pil, 112 adet küçük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kg un, 100 kg şeker, 23 kg makarna, 10 kg kuru fasulye, 10 kg mercimek, 14 kg çay, 10 kg tuz, 10 kg reçel, 3,5 kg helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 3 adet terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 1 adet terlik, 1 adet kazak, 1 adet pantolon, 2 adet 1 metrelik halı, 1 adet şemsiye, 1 adet teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir."

3 OKULA BAYRAK, KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN 128 KİŞİYE 512 BİN LİRA CEZA

Valilik açıklamasının son bölümünde ise, operasyon bölgesindeki 3 okulun yıpranan Türk bayraklarının yenilendiği belirtilerek, "Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 839 şahıs ve 159 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 37 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 512 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca operasyon bölgesindeki 3 ilkokulun yıpranmış bayrakları yenilenmiş, 1 mahalle köprüsüne bayrak asılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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