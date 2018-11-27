PKK/KCK terör örgütüne büyük darbe: 544 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen toplam 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, Kars’ta 9, Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, Kocaeli’de 7, Mardin 27, Elazığ’da 4, Tekirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle