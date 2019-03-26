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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘PKK ilişkili liste’ yanıtı: Partimiz suç duyurusunda bulunacak

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‘PKK ilişkili liste’ yanıtı: Partimiz suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, belediye meclis üyeliklerinde PKK ile ilişkili kişilerin aday gösterildiği iddialarıyla ilgili, “YSK, bu adayların adaylıklarına onay verdiğine göre söylenenler tamamen yargısız infazdır. Partimiz suç duyurusunda bulunacaktır” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde dün basın toplantısı düzenleyen Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İzmir’in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum” sözlerine yanıt verdi. Öztrak, şunları söyledi:

“Bir belediye meclisi üyesi adayının nasıl adaylaşacağı bellidir. YSK, bu adayın adaylaşması konusunda herhangi bir sakınca olup olmadığına bakar. Bir tanesi de suç işlemiş olmasıdır. Bu adayların adaylıklarına onay verildiğine göre söylenenler tamamen yargısız infazdır. Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır. Çünkü artık yeter. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır.” 

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