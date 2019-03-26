‘PKK ilişkili liste’ yanıtı: Partimiz suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, belediye meclis üyeliklerinde PKK ile ilişkili kişilerin aday gösterildiği iddialarıyla ilgili, “YSK, bu adayların adaylıklarına onay verdiğine göre söylenenler tamamen yargısız infazdır. Partimiz suç duyurusunda bulunacaktır” dedi.
CHP Genel Merkezi’nde dün basın toplantısı düzenleyen Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İzmir’in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum” sözlerine yanıt verdi. Öztrak, şunları söyledi:
“Bir belediye meclisi üyesi adayının nasıl adaylaşacağı bellidir. YSK, bu adayın adaylaşması konusunda herhangi bir sakınca olup olmadığına bakar. Bir tanesi de suç işlemiş olmasıdır. Bu adayların adaylıklarına onay verildiğine göre söylenenler tamamen yargısız infazdır. Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır. Çünkü artık yeter. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır.”
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