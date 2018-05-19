Pınar Aydınlar'dan çıplak arama için suç duyurusu

Arif Sağ’ın eski gelini Pınar Aydınlar, 2015 yılında HDP İzmir Milletvekili adayı olduğu dönemdeki seçim çalışmalarında terör örgütünü övdüğü gerekçesiyle yargılanmış ve 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Bölge Adliye Mahkemesi Pınar Aydınlar’ın cezasını 10 aya düşürerek onayladı. Almanya’da olduğu için hakkında yakalama kararı çıkartılan Pınar Aydınlar, 15 Mayıs 2018’de Atatürk Havalimanı’ndan yurda girince gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi’ne getirilen Pınar Aydınlar tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ZORLA ÇIPLAK ARAMA YAPILDI

Pınar Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak, cezaevine girerken müvekkilinin zorla çıplak aramadan geçirildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Avukat Arksak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şunları belirtti:

“Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahade altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar’da manevi anlamda telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Ayrıca kamuoyunad tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır.”