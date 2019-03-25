Pilotlara katliam talimatı verdiğini mahkemede inkar etti

Darbeci askerlerin, avukatlarının da hazır bulunduğu savcılık sorgusundaki itiraf içeren beyanlarını hakim huzurunda inkar etme stratejisine, Ankara'daki kritik kurumların bombalanması talimatını pilotlara aktaran Tosun da sığındı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eski Akıncı Üssü Harekat Komutanı albay Ahmet Özçetin, 143. Filo'dan darbeyi yöneten sivil ve askerlerden oluşan ekibin aldığı bombalama talimatlarını Tosun'a iletti.



Tosun da uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı DESK'ten Ankara'da bombalanacak noktaların koordinatlarını pilotlara aktardı.



Bu şekilde Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT, TBMM ve Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanmasını sağlayan Tosun, 51 polis şehit olmasına, aralarında sivillerin de olduğu 41 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Ankara semalarından bomba yağdıran pilotlara, "Kimsenin olması önemli değil, atış serbest." diye talimat veren Tosun, vurulan her hedeften sonra "Ellerinize sağlık" diyerek darbeci pilotları kutlamayı ihmal etmedi.



Darbeci pilotlardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının takibe alınmasını isteyen Tosun, ayrıca AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahı binalarının camları kırılacak şekilde alçak uçuş yapılması talimatını verdi.



BOMBALAMA TALİMATLARINI VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ



FETÖ'nün mahrem imamı "Salih" kod adlı Ufuk Işık'a bağlı olarak örgütsel faaliyetlerini yürüten Tosun, darbe girişiminden bir gün sonra Akıncı Üssü'nden kaçmaya çalışırken polislerce yakalandı.



Savcılık sorgusu sırasında Özçetin'den aldığı bombalama emirlerini pilotlara aktardığını kabul eden Tosun, itiraflarıyla olay gecesi 141. Filo'da yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlattı:



"TBMM'ye, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması yönündeki talimatları bana Ahmet Özçetin verdi. Ben de havadaki uçuculara (pilotlara) ilettim. Özçetin, cep telefonu, telsiz ve dahili hatla başka bir yerlerle görüşüp oradan aldığı talimatlarla bana emirler veriyordu. Telefonda gayet rahat ve samimi bir şekilde konuşuyordu. Gece 01.00 civarında odama geçtim, o arada telefona baktım. Darbe haberlerini gördüm ancak o saatten sonra da Özçetin'den aldığım bombalama talimatlarını uçuculara vermeye devam ettim. Aktif ve pasif direnme gösteremedim. Karşı koymadığım için pişmanım. Keşke karşı koysaydım da bu olayların içerisinde olmasaydım."



POLİSLERİ VURMAK İÇİN "SNİPER POD" GETİRMİŞ



Olaydan iki gün önce eski Üs Komutanı Hakan Evrim ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne gittiklerini, burada hedefleri sıfır hatayla vurulmasını sağlayan sniper pod sistemini uçağa dahil ettiklerini söyleyen Tosun, "Bu pod savaş uçağı tarafından hedefte olan bölgeye lazer sıkar, lazer sıkılan bölgeye de akıllı mühimmat atılır. Böylece de hedef yüzde 100'e yakın vurulur. Bu podu taktırmaktaki amacımız kursiyerlere eğitim verilmesinde kullanılmasıydı. Fakat bu lazer podlarının Özel Harekat ve Havacılık Dairesi'ne bomba atılmasında kullanılmak üzere getirildiğini olaylardan sonra anladım." ifadelerini kullandı.



Bombalama eylemlerinden sonra pilotlara, "Ellerinize sağlık" dediği hatırlatılan Tosun, "Hava Kuvvetlerinde bir bomba atıldığı zaman gelenek olarak 'eline sağlık' denir. Bu nedenle 'eline sağlık' dedim." dedi.



Telsiz ve telefon kayıtlarını da kabul eden Tosun, "Dinlediğim dikta ses kayıtlarına ve görüntülere bir diyeceğim yoktur." demekle yetindi.



Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını vurgulayan Tosun, "Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin faili ve uygulayıcısı FETÖ/PDY terör örgütüdür. Bunda herhangi bir kuşku yoktur. Amaçlarının da Türk milletinin varlığına ve birliğine kast etmek olduğu ortadadır." itirafında bulundu.



DİĞER DARBECİLER GİBİ MAHKEMEDE ÇARK ETTİ



Tosun, TBMM, TÜRKSAT, Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanması talimatını pilotlara aktardığına dair savcılık itirafını mahkemede inkar etti.



Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 8 Eylül 2017'deki duruşmasında hakim karşısına çıkan Tosun, yalan ve inkarda sınır tanımadı.



Darbenin olduğunu anlayamadığını iddia eden Tosun, terörle mücadele harekatı için Akıncı'da olduğunu öne sürerek şu savunmayı yaptı:



"Telsizdeki talimatların nereden, kimden verildiğini bilmiyorum. Bir filo DESK'inden böyle bir harekatı yönetmek mümkün değildir. Bu kadar kapsamlı bir harekat, Filo'daki DESK bölgesinden yönetilemez. Böyle bir harekat, ancak harekat merkezinden ya da radar kabiliyeti olan bir yerden yönetilebilir. Aynı anda havada 20-30 hava unsurunun bulunduğu söyleniyor. Böyle bir büyük harekat, hava sahası kontrol yönetim tedbirleriyle kurulabilir. Öyle olmasa uçakların çarpışması lazımdı. Bu nedenle hava harekatının başka yerden yönetildiğini düşünüyorum. Haberim olmayan bu darbe girişiminde, 'TMH görevi var.' denilerek bir gecede kandırıldım, kumpasa getirildim.



Alçakça kullanılan bu darbe girişiminden kurtulmaya çalıştım. Silahlı ve maskeli komandolar nedeniyle direnç gösteremedim. Bu hain darbe girişiminde beni kullanmak istediklerini düşünüyorum. Bu darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadım. FETÖ/PDY terör örgütünü lanetliyorum. Laik ve Atatürkçü bir subay olarak böyle illegal bir örgütün üyesi olmam mümkün değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum."



Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan Tosun hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



İHANETİN SES KAYITLARI



Gece boyunca ihanet talimatları veren Tosun ile darbeci pilotlar arasında geçen telsiz görüşmelerinden bazıları şöyle:



Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına saldırının kayıtları:



Tosun: Bölge neresi hocam, PÖH mü, PÖH mü?

Mustafa Azimetli: Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç, hareket ederse vuracam.

Tosun: Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burada, vurabilirsiniz.

Azimetli: Okey hocam, beklemede kalın, bildirecem.

Tosun: Anlaşıldı bekliyoruz.

Azimetli: Şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar, Sikorsky ama araçla itiyor görünüyor, pistin ortasına aldılar, eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak.

Tosun: Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde.

Ekrem Aydoğdu: Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel çalıştıracaklar onu, vuralım mı?

Tosun: Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun.

Aydoğdu: Aslan 1, tek helikopter imha edildi.

Tosun: Anlaşıldı hocam elinize sağlık.

Polis Özel Harekat Başkanlığına saldırının kayıtları:

Tosun: Hocam A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

Uzunoğlu: Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye.



TBMM'YE SALDIRININ KAYITLARI:



Tosun: Yeni hedef veriyorum, hazır mısınız hocam?

Aydoğdu: Anlaşıldı dinliyoruz.

Tosun: Hocam bu hedefe GBU-10 atacaksınız, görerek GBU-10.

Aydoğdu: Eğer koordinat hassassa JDAM atalım.

Tosun: Koordinat değil hocam, görerek, size tarif ediyorum. Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis. Meclis binasının yola yakın yeşillik tarafı, görerek GBU-10 atılacak.



Aydoğdu: Anlaşıldı.

Tosun: Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest. Kimsenin olması önemli değil, atış serbest.

Azimetli: Hocam alındı, atmaya çalışıyoruz.

Tosun: Öncelikle teşhis edin hedefi mutlaka, ondan sonra atış yapın. Meclis'in ön tarafından 150 başlı Meclis'e doğru yaklaştığınızda ön tarafında bir boşluk var, o yoğunluğun hemen ilerisinde Meclis'in bahçesi var, alan var.Uzunoğlu: Meclis önündeki yeşilliğe atış yapıldı, Genelkurmay'ın koordinatları için dinlemedeyiz.



TÜRKSAT'A SALDIRININ KAYITLARI



Hüseyin Türk: Aslan 6 bir nolu hedef bölgesinde.

Tosun: Anlaşıldı, atış sonuçlarını bekliyoruz.

Türk: Atış serbest, mutabık mıyız?

Tosun: Tamamıyla mutabık.

Türk: Anlaşıldı, dalışlı atış olucak.

Tosun: Görebiliyor musunuz, bu hedefler anten, biri büyük anten, diğeri iki tane küçük anten, görebiliyor musunuz?

Türk: Negatif negatif.

Tosun: Anlaşıldı dikkatli olun, bunlar anten anten.

Türk: İkinci bomba hedef üzeri, üçüncü taarruza başladım.

Tosun: Bütün hedefler bomba üzeri, mutabık mıyız?

Türk: İki bomba hedef üzeri, son taarruz.

Tosun: Anlaşıldı, iki bomba hedef üzeri, diğer hedefleri de imha için bekliyoruz, ordaki gördüğünüz bütün antenlere atabilirsiniz.

Tosun: Aslan 6, filo, hocam taarruzu bitirdiniz mi, yoksa hala mühimmat var mı?

Türk: İki mühimmatım daha var, isterseniz daha anten var.

Tosun: İki mühimmatınız kaldı, mutabık mıyız bunları atmadan bekleyin.

Türk: Anlaşıldı, atmadan bekliyorum.