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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)
14.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Pilotlara ilk test Atatürk Havalimanı'nda yapıldı

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Pilotlara ilk test Atatürk Havalimanı'nda yapıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin 2018 yılı sonunda yayımlanan SHGM iç prosedürü kapsamında ilk test Atatürk Havalimanı’nda pilotlara gerçekleştirildi.

SHGM denetçileri tarafından 9 Ocak tarihinde ilk olarak Atatürk Havalimanı’nda yapılan Alkol Tarama Testleri, daha sonraki süreçlerde tüm havalimanlarında uygulanacak.

Konuyla ilgili olarak SHGM yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“2018 yılı sonunda yayımlanan Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Prosedür ile sadece pilotlara değil aynı zamanda diğer uçucu ekip üyeleri ve teknisyenlere de uygulanabilecek. Bu prosedür kapsamında 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan Alkol Tarama Testi Prosedürü çerçevesinde de ilk tarama testleri SHGM SAFA Ramp Denetçileri tarafından Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdi.” 

ALKOLLÜ OLAN PİLOTLARIN LİSANSLARI ASKIYA ALINACAK

Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasından geçirileceği belirtilirken, açıklama şöyle devam etti:
“Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görev süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde yapılacak. Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promil ile kısıtlanmış olup, bu limitin üzerinde test sonucu tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesi durdurularak, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor. Mevzuata göre, pozitif test sonuçları ile ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.”

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