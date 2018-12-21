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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.12.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

'Pes artık' dedirten olay! Evine gidecek araç bulamayınca...

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'Pes artık' dedirten olay! Evine gidecek araç bulamayınca...

Antalya’da bir kişi, evine gidecek vasıta bulamadığı için yol üzerinde anahtarı üzerinde bulunan başkasına ait otomobili aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yakalanan şahıs "Kapıları açıktı, anahtar üzerindeydi. Ben de aracı çalıştırıp gittim" dedi.

Olay 12 Aralık'ta 19.30 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. isimli bir vatandaşın 42 CFT 78 plakalı otomobilinin çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan araştırmalarda bahse konu aracın 13 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, otomobili plakasız tescil belgesiz ve üzerinde kontak anahtar olmadan buldu. 

Şehir polis kameralarını inceleyen ekipler, aracın C.K. isimli bir şahıs tarafından alındığını tespit etti. C.K. evine yapılan operasyonla sonucu yakalandı gözaltına alındı. 

"KAPILARI AÇIK, ANAHTAR ÜZERİNDEYDİ"

Gözaltına alınan şahıs ifadesinde çok pişman olduğunu dile getirdi. Şüpheli C.K. "Döşemealtı ilçesine gidecek araba bulamadığı için otogar civarında sabahladım. Akdeniz Sanayi Sitesinde dolaşırken aracı kontak anahtarı üzerinde takılı ve kapıları açık vaziyette gördüm. Aracı çalıştırarak Döşemealtı ilçesine gittiğim ve yolda giderken aracın üzerinde bulunan plakaları sökerek boş bir araziye attım. Aracı bir bakkal dükkanı arkasına park ettim ve teyp kısmını sökerek aracın bagajında bulunan çuval içerisindeki malzemeleri de tarlaya attım" dedi. 

Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan C.K.’nın sanayi içerisinde gezdiği ve otomobili götürme görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

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