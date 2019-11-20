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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Perşembe günü hava nasıl olacak? 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

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Perşembe günü hava nasıl olacak? 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

"Perşembe günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yarın sis ve pus bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günü için ise yağış bekleniyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? İşte, 21 Kasım Perşembe il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, 21 Kasım tüm illerin hava durumu raporu.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığının uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini belirten Coşkun, cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin ülkeye giriş yapacağını kaydetti.

Coşkun, yağışlı sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Perşembe günü hava nasıl olacak 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Perşembe) zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği

MANİSA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Perşembe günü hava nasıl olacak 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 14°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -5°C, 14°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -3°C, 14°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 1°C, 12°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 18°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 3°C, 21°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -2°C, 15°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Perşembe günü hava nasıl olacak 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

ZONGULDAK 10°C, 18°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

KARS -10°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

VAN -6°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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