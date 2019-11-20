Perşembe günü hava nasıl olacak? 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri
"Perşembe günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yarın sis ve pus bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günü için ise yağış bekleniyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? İşte, 21 Kasım Perşembe il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, 21 Kasım tüm illerin hava durumu raporu.
YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığının uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.
Yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini belirten Coşkun, cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin ülkeye giriş yapacağını kaydetti.
Coşkun, yağışlı sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:
"22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor."
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Perşembe) zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği
MANİSA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 14°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI -5°C, 14°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -3°C, 14°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 1°C, 12°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 18°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 3°C, 21°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU -2°C, 15°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -7°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
KARS -10°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN -6°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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