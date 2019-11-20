Perşembe günü hava nasıl olacak? 21 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, 21 Kasım tüm illerin hava durumu raporu.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığının uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini belirten Coşkun, cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin ülkeye giriş yapacağını kaydetti.

Coşkun, yağışlı sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Perşembe) zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği

MANİSA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 14°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -5°C, 14°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -3°C, 14°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 1°C, 12°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 18°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 3°C, 21°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -2°C, 15°C

Az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

KARS -10°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

VAN -6°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık