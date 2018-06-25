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    Penceredeki o sapık 14 gün sonra nihayet yakalandı

    Alper KORKMAZ/DHA
    25.06.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

    Sultangazi 'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan Ramazan Y. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Y., tutuklandı.

    Gazi Mahallesi'nde 9 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda 12 yaşındaki H.E isimli kız çocuğu evde yalnız olduğu sırada kapısına gelen eski komşu Ramazan Y., tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Eve girmeye çalışan Ramazan Y.'yi ve tacizlerini küçük çocuk cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntüleri kaydeden çocuk durumu annesine de bildirince, şikayet üzerine polis ekipleri Ramazan Y'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

    ÖZEL EKİP 14 GÜNDE YAKALADI

    Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kameradaki Ramazan Y'nin yakalanması için özel ekip kurdu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip olayın yaşandığı mahallede, zanlının gidebileceği muhtemel yerleri ve görüşebileceği yakın çevresini takibe aldı. Kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı ev tespit edildi. Cebeci Mahallesi'ndeki eve 23 Haziran Cumartesi günü baskın düzenleyen polis, Ramazan Y.'yi 14 gün sonra gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ilk ifadesinde “Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Ramazan Y., "cinsel taciz" suçuyla tutuklandı.

    Penceredeki o sapık 14 gün sonra nihayet yakalandı Sultangazi 'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan Ramazan Y. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Y., tutuklandı.
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    Sapık komşu şoku Görüntüsünü çekip annesine izletince...Sapık komşu şoku! Görüntüsünü çekip annesine izletince...

     

     

    Etiketler: çocuğa istismar , son dakika , haberler
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