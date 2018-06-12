Sapık komşu şoku! Görüntüsünü çekip annesine izletince...

Sultangazi Esentepe Mahallesi’nden 1 sene önce taşınan çocuğa eski komşusu musallat oldu. Gazi Mahallesi 8 Evler bölgesinde önceki gün meydana gelen olayda, 6 yıllık eski komşusu olduğu öğrenilen R. Y., 12 yaşındaki H.E. evde yalnız olduğu esnada kapıya dayandı. Y., çocuktan kapıyı açmasını istedi. Büyük korku yaşayan H.E. kapıyı açmayınca, Y. önce kapıyı ardından penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Hem teşhircilik yapmaya hem de bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan sapık, çocuğu 'eski komşuyuz' bahanesiyle kandırmaya çalıştı. Bir yandan çocuğu ikna etmeye çalışan sapık, bir yandan da küçük çocuğa cinsel organını gösterdi.

GÖRÜNTÜLERİ ANNESİNE İZLETTİ

Olay, H.E.’nin cep telefonundaki görüntüleri annesine izletmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen anne H.E.’nin kaydettiği görüntüler karşısında şoke oldu. Evden dışarı çıkan anne sapık komşu R. Y.’nin halen oturdukları sokakta olduğunu gördü ve yanına gitti. Anneyi gören sapık komşu olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aile polis giderek şikâyetçi oldu. Polisin R.Y.'nin yakalanması için çalışması sürüyor.



