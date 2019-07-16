'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
GeriGündem 'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
16.07.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 177 mağara ve sığınak ile 153 mayın, el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Harekatta şu ana kadar 174 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. 27 Mayıs'ta başlayan ve Pençe-2 Harekâtı ile kapsamı genişletilen operasyonlarda PKK'lı teröristler, örgüte ait sığınak, barınak ve mağaralar ile el yapımı patlayıcılar ve mayınların teker teker temizleniyor. Bu kapsamda 27 Mayıs tarihinden bu yana komandolar tarafından toplam 153 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği, ayrıca 177 mağara ve sığınağın da içerisindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağara ve sığınaklarda; 1 TOW tanksavar füzesi, 1 SA-7 hava hedeflerine karşı kullanılan füze, 4 RPG-7 roket, 1 doçka makineli tüfek, 3 keskin nişancı silahı (KNS), 6 BKC makineli tüfek, 2 zagros keskin nişancı tüfeği, 21 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 A-4 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 32 el bombası, 3 bin 557 kilo amonyum nitrat, 6 çok namlulu roket atar (ÇNRA) katyuşa mühimmatı, 10 bin 044 adet doçka mühimmatı, 6 bin 414 BKC makineli tüfek mühimmatı, 286 uçaksavar mühimmatı, 12 bin 158 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 42 havan mühimmatı, 13 top mühimmatı, 25 M-16 mühimmatı, 54 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 antitank mayını, 13 antitank roket mühimmatı, 52 sevk fişeği, 1 yaesu sabit merkez telsiz, 2 yaesu el telsizi, 9 dizüstü bilgisayar, 18 jeneratör, 107 tüp, 1 paratoner, çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu arada operasyon kapsamında şu ana kadar 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
En acı bekleyiş... Gözyaşlarını tutamadı
Mersin'deki ölümde yine aynı şüphe
Babadan mahrem imama meydan dayağı
Erdoğan’dan darbeye direnişin 3. yılında önemli mesajlar