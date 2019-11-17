Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI -2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KARS -10°C, 7°C

Az bulutlu ve açık, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA 0°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN -4°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık