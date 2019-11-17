Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu
Yeni hafta öncesi hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Pazartesi günü hava nasıl olacak? "sorusunun yanıtı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, "yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını arayanlar için, 18 Kasım hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI -2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS -10°C, 7°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN -4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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