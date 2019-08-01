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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pazar günü iki dev açılış

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Pazar günü iki dev açılış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü Bursa’da 10 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yapacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarıyla toplantılarının ardından pazar günü Bursa’ya giderek iki dev projenin açılışını yapması planlanıyor. Erdoğan, 10 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul-İzmir Otobanı’nın 192 kilometrelik bölümünün açılışını yapacak. İki şehir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan projeyle İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresi 3.5 saate düşecek.

488 MİLYON EURO YATIRIM

Erdoğan, Bursa programında 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını da yapacak. Bursa Şehir Hastanesi’nde 1055 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. Bursa Şehir Hastanesi’nde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi yer alıyor.
Erdoğan’ın Bursa’daki temasları sırasında AK Parti teşkilatıyla bir araya gelmesi de planlanıyor. Erdoğan’ın Bursa’da özellikle teşkilatın sorunlarını dinlemesi öngörülüyor.

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