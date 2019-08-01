Pazar günü iki dev açılış
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü Bursa’da 10 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarıyla toplantılarının ardından pazar günü Bursa’ya giderek iki dev projenin açılışını yapması planlanıyor. Erdoğan, 10 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul-İzmir Otobanı’nın 192 kilometrelik bölümünün açılışını yapacak. İki şehir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan projeyle İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresi 3.5 saate düşecek.
488 MİLYON EURO YATIRIM
Erdoğan, Bursa programında 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını da yapacak. Bursa Şehir Hastanesi’nde 1055 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. Bursa Şehir Hastanesi’nde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi yer alıyor.
Erdoğan’ın Bursa’daki temasları sırasında AK Parti teşkilatıyla bir araya gelmesi de planlanıyor. Erdoğan’ın Bursa’da özellikle teşkilatın sorunlarını dinlemesi öngörülüyor.
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