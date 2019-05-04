Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Mayıs hava durumu tahminleri
Pazar günü öncesi hava durumu araştırması yapan vatandaşlar, 5 Mayıs'ta havaların nasıl olacağını merak ediyor. Öte yandan yarın, Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. İşte, 5 Mayıs il il hava durumu tahminleri...
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