Pazar günü hava nasıl olacak? 14 Nisan hava durumu tahminleri
'Pazar günü hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı 14 Nisan Pazar günü öncesi, birçok vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, hava sıcaklığının nasıl seyredeceği pazar günü için plan yapan vatandaşlarca sorgulanıyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 14 Nisan Pazar günü güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 14 Nisan Pazar günü Marmara'da sağanak bekleniyor. Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İşte, yurt geneli hava durumu tahminleri...
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