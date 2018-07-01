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    Pazar eğlencesi feci sonla bitti! Karısının gözleri önünde kayboldu

    İHA - DHA
    01.07.2018 - 18:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal sahilde eşi ve çocuğuyla birlikte denize açılan şahıs, teknenin su alması üzerine tamir etmek için denize atladı ancak suda gözden kayboldu. İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisleri kadın ve çocuğu kurtarırken, kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

    Olay, Kartal sahilde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait ‘Asel’ isimli tekneyle denize açıldı. Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atlayıp eşinden de halatı fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda suda gözden kayboldu.

    Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirildi. Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    SON SÖZÜ 'İP AT BANA' OLDU

    Kuloğlu ailesinin bir yakını yaşananları, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su almış. Su alınca denize atlıyor kendisi nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘ip at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor” sözleriyle anlattı.

    EŞİ CAN YELEĞİ GİYİP SUYA ATLAMAYA ÇALIŞTI

    Kuloğlu'nun yakını Sedat Erdoğan ise, “Tekne su alıyormuş. Karısıyla, çocuğuyla beraber adalara gitmek istiyor. Ne hikmetse denize atlıyor kendisi teknenin nereden su aldığını anlamak için herhalde. O arada sudan çıkamıyor. Karısına 'ip at bana' diyor. Karısı ipi atıyor ama kendisi tutamıyor. Sonra can simidi atıyor ama çocuk yetişemiyor. Sanki dipten birisi onu çekiyor gibi kaybolup gidiyor suyun içinde. Eşi can yeleği giyip suya atlamak istemiş ama o 'atlama, Ünal abiyi ara, tekneyle bizi kurtarırlar' demiş. Eşi ve çocuğu teknede kalıyor. Tekne batmıyor. Tekneden atlamasa belki de hiçbir şey olmayacaktı" diye konuştu

    10 GÜN ÖNCE GETİRDİ
     
    Bu arada, Serkan Kuloğulu'nun tekneyi 10 gün önce Karamürsel'den getirdiği öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından deniz polisi, sahil güvenlik ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin olay yerine gidişi kask kamerasına yansıdı.

    Su alan teknesini tamir etmek için denize atladı, bir daha çıkmadıKartal sahilde eşi ve çocuğuyla birlikte denize açılan Serkan Kuloğlu, teknenin su alması sonucu tamir etmek için denize atla ve kısa bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisleri kadın ve çocuğu kurtarırken, kaybolan Serkan Kuloğlu’nun bulma çalışmaları ise sürüyor.Olay, Kartal sahilde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait ‘Asel’ isimli tekneyle denize açıldı. Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atladı. Eşi Tuğba Kuloğlu’ndan halatı denize fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda gözden kayboldu.Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirilirdi. Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Kuloğlu ailesinin kızının arkadaşları olduğunu söyleyen Sedat Erdoğan, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su alıyormuş, Su alınca denize atlıyor kendisi. Nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘İp at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor” diyerek yüzmeyi bildiğini söyledi.Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayın ihbar edilmesinin ardından denizdeki tekneye ulaşan deniz polisi, sahil güvenlik ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin olay yerine gidişi kask kamerasına böyle yansıdı.
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    Etiketler: istanbul , Marmara Denizi , son dakika , haberler
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