Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPatrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi
GeriGündem Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz BEZGİN -Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA)
17.03.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.Yapılan törenin ardından Mutafyan'ın cenazesi Patrikhane binasının önüne getirilerek uğurlama mesajı okundu. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati’ne taziyelerini ilettiler.

"SAPIK ZİHNİYETLERİ REDDETMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Törenin ardından açıklama yapan Kalın, "Tabii öncelikle Türkiye Ermenileri başta olmak üzere bütün Ermenilere başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Sayın Mutafyan bu ülkenin yetiştirdiği hem ruhani boyutuyla, hem entelektüel boyutuyla vatanperver bir insandı. Birleştirici kucaklayıcı kimliği ile bu dini vazifesini ömrü boyunca yerine getirdi. Özellikle Türklerin ve Ermenilerin birbirine daha da yakınlaşması birbirini daha iyi anlama noktasında da önemli görevler ifa etti" ifadelerini kullandı.

2 gün önceki Yeni Zelanda'da terör saldırılarını hatırlatan İbrahim Kalın, "Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla, Türküyle, Ermenisiyle, Doğulusuyla, Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Bu zihniyeti çıkartan iklimi de ortadan kaldırmamız lazım. Beyaz ırkçısı, Hristiyan temaları da kullanan bu katilin Hristiyanlığı da istismar etmesine de izin vermemek gerekiyor. Aynı şekilde birileri çıkıp DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleri üzerinden İslam dinini kötülemeye onun adını kötüye kullanmaya istismar etmeye kalktığında aynı şekilde biz de ona karşı çıkmalıyız. Hep birlikte bu tür sapık zihniyetleri reddetmemiz son derece önemli" şeklinde konuştu.

Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

"UZUN ZAMANDIR HASTALIK DURUMU VARDI"

Ömer Çelik ise "Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi. Ayrıca kendisini şahsen tanıyoruz. Bir ruhani olmasının yanında iyi bir felsefeci, birinci sınıf bir entelektüeldi. Uzun zamandır hastalık durumu vardı. Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Başta ailesi olmak üzere Ermeni cemaatine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bu uğurlama törenine katılmak istedik. Bu acıyı paylaşmak istedik. Bu vesileyle herkese taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

BİNALİ YILDIRIM MESROB MUTAFYAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni cemaatine taziyelerini iletti. Öğle saatlerinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ne gelen Binali Yıldırım, önce Ermeni cemaatine taziyelerini iletti. Taziye çıkışı yaptığı konuşmada Yıldırım, Ermeni cemaati için üzücü bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu dünya bize Rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı daha çok öne çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son zamanlarda artan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yeni Zelanda’da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir olaydır. Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, söylemlerden ve eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte insanlık bunun bedelini çok ağır ödedi. Haçlı Seferleri, Avrupa’da başlayan mezhep savaşlarında milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Anadolu’da ve Ortadoğu’da da mezhep kavgaları insanlara kan ve gözyaşı getiren şeylerdir."

Osmanlı'da Ermenileri'in 'Millet-i Sadıka' adıyla ün yaptığını beliren Yıldırım, "Ermeni kardeşlerimiz Osmanlı’nın maliyesinden kültür ve sanatına kadar çok büyük hizmetler etmiş. Biz de medeniyetleri buluşturan hoşgörü şehri İstanbul’da kardeşçe yaşayacağız. Birlikte çalışacağız ve gelecek kuşaklara daha iyi günler birlikte sağlayacağız"dedi.

Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi

Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyanın cenaze törenine katıldı
Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler

Bahçeli'den sert sözler: 'Ey Haçlılar biz buradayız gelin de görelim'

Cumhur İttifakı’nın ilk ortak mitingi İzmir’de

Esenyurt'ta dehşet! Tartıştığı kadını otomobilde öldürüp intihar etti