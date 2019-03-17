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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.03.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı

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Binali Yıldırım, Mesrob Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı. Yıldırım, "Ermeni kardeşlerimizin başı sağ olsun diyoruz” dedi.

Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan ile birlikte katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ermenilere başsağlığı dileyen Binali Yıldırım, "Tasada da, sevinçte de hep beraber olduk. Ülkemizin bugünlere gelmesinde herkesin büyük katkısı oldu. Bugün Ermeni cemaati için acılı, üzüntülü bir gün. Öncelikle değerli patriğimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermeni kardeşlerimizin başı sağ olsun diyoruz. Bu dünya bize rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıklarımızı değil ortak yanlarımızı daha fazla ön plana çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son yıllarda gelişmekte olan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak eylemlerden vazgeçmemiz lazım"

Yeni Zelanda'da yaşanan katliamla ilgili de konuşan Yıldırım, “Yeni Zelanda'da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir şeydir. Hiçbir şekilde kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, körükleyecek söylemlerden, eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte geçmişte bunun bedelini insanlık çok ağır ödedi. Haçlı seferleri, Avrupa'da başlayan mezhep savaşlarında milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı şekilde Ortadoğu ve Anadolu'da mezhep kavgaları, tüm bunlar insanlığa kan ve gözyaşı getiren ancak hiçbir faydası olmayan şeylerdir” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da beraberce kardeşçe yaşayacağız"

"İstanbul'da Ermenilerle kardeşçe yaşayacağız" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de, Osmanlı'da Ermeni kardeşlerimiz millet-i sadıka diye ün yapmış. Osmanlı'nın maliyesinden Osmanlı'nın kültür, sanatına varıncaya kadar çok büyük hizmetler etmişlerdir. Yönetim kademelerinde, sanatta, üretimde. Dolayısıyla bizde hoşgörü şehri, dünya şehri, iki kıtayı birleştiren, medeniyetleri buluşturan bu İstanbul'da beraberce kardeşçe yaşayacağız, birlikte çalışacağız. Birlikte gelecek kuşaklarımıza, gençlerimize daha iyi günler sağlayacağız.”

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