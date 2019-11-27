Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPatrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı
GeriGündem Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
27.11.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce, Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızların, Kartal Dragos'ta bir villadan hırsızlık yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Hırsızları suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.

VALİ ALİ YERLİKAYA, EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiği bildirildi.

Çatışmayla ele geçen hırsızların geçmiş tarihlerde bazı hırsızlık olaylarından sorumlu oldukları bildirildi.

 

Patrik’in evine hırsız girdi
Patrik’in evine hırsız girdi

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2019)
daha fazla video için
False
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle