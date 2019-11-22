Patrik’in evine hırsız girdi
Fener Rum Patriği Bartholomeos’un İstanbul Tarabya’da bir sitede bulunan evine cumartesi gecesi 3 hırsız girdi.
Olay, Bartholomeos’un dışarda olduğu sırada gerçekleşti. O sırada evde sadece bir hizmetli bulunduğu bildirildi. Güvenlikli, etrafı üç metre yükseklikteki çitlerle çevrili sitede bir giriş kapısı mevcut. Kapıda ise üç güvenlik görevlisi bekliyor. Hırsızların duvarın üstünden atlayarak girdikleri, evi karıştırdıktan sonra hiçbir şey almadan kaçtıkları açıklandı.
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